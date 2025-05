Ed Gale, der Schauspieler, der am besten für seine Leistungen als Chucky in mehreren der bekannt ist Kinderspiel Filme, ist mit 61 gestorben.

Laut TMZ verstarb Gale am Dienstag, den 27. Mai in einem Hospiz in Los Angeles. Seine Nichte, Kayse Gale, bestätigte seinen Tod in einem Facebook-Beitrag und dachte über seinen Aufstieg zum Ruhm nach, nachdem er als 20-Jähriger mit „41 Dollar und einem Traum“ eine Fahrt nach Kalifornien angehalten hatte.

„Er beleuchtete die Silver Bildschirme in Kultklassiker wie klassische Filme wie Howard die Ente Und Hubschrauberküken in ZombiestadtSie verdiente sich bei jedem Betrüger, an dem er teilnahm, einen ernsthaften Straßenkredite „, schrieb sie.“ Im Laufe seiner Karriere trat er in über 130 Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots auf.

Gale wurde mit Zwergwehrmaterial geboren und gab sein Hollywood -Debüt als Titelcharakter in den Jahren 1986 Howard die Ente und hatte eine untergeordnete Rolle im Kultklassiker Spaceballs Bevor seine Ausbrüche der besessenen Puppe Chucky im Horrorfilm von 1988 von 1988 darstellt Kinderspiel. Er hat die Rolle in den 1990er Jahren wiederholt Kinderspiel 2 und 1998 Braut von Chucky.

In den letzten Jahren wurde Gale jedoch von der Polizeiabteilung von Los Angeles untersucht, nachdem er im April 2023 in einer Kinderpornografie-Sting-Operation gefangen worden war. In einem Video, das von der Creep Catchers-Einheit von Child Advocacy Group gedreht wurde, gab der Schauspieler zu, sexuell explizite Online-Gespräche mit einer Person zu haben, von der er einen 14-jährigen Jungen war. Er sagte auch, er hätte mit 10 anderen minderjährigen Opfern gesprochen.

Zum Zeitpunkt des Todes von Gale war die Untersuchung Berichten zufolge noch nicht abgeschlossen, und es wurden keine Anklagen erhoben.