Claudio Simonettis Goblin ist bereit, die gruselige Saison 2025 mit zwei nordamerikanischen Touren zu verfolgen.

Vom 8. bis 15. Oktober wird Simonettis Horrorprojekt die Partitur von Dario Argento bringen Suspiria zusammen mit einer Vorführung des Films zum kanadischen Publikum. Das Outfit reist dann in die USA, um die Musik von Argento zu spielen Tief rot / Profondo Rosso im Rahmen einer speziellen 50 -jährigen Jubiläumsvorführung des Films.

Das US -Bein findet vom 24. Oktober in New York City, New York, bis zum Abschluss in Los Angeles am 8. November als einer der vorgestellten Künstler für Trent Reznor und Atticus Ross ‚zukünftiges Ruins Music & Arts Festival statt. Siehe alle Tourdaten unten.

Verwandte Video

Tickets werden diesen Freitag, den 1. August um 10:00 Uhr und hier zum Verkauf angeboten.

Claudio Simonettis Goblin 2025 Tourdaten:

10/08 – Calgary, AB @ Globe Cinema ^

10/09 – Calgary, AB @ Globe Cinema ^

10/11 – Edmonton, AB @ Metro Cinema ^

10/14 – Vancouver, BC @ Rio Theatre ^

10/15 – Vancouver, BC @ Rio Theatre ^

10/24 – New York, NY @ City Winery #

10/25 – East Rutherford, NJ @ Samstag Albträume // Das Williams Center *

10/26 – Philadelphia, PA @ City Winery #

10/29 – Boston, Ma @ City Winery #

10/31 – Austin, TX @ Paramount Theatre #

11/01 – Boston, Ma @ City Winery #

11/02 – Seattle, WA @ El Corazon #

11/05 – Portland oder @ Aladdin Theatre #

11/08 – Los Angeles, CA @ Future Ruins *

* = „Best of“ Shows

^ = Leistung Suspiria

# = Leistung Tief rot / Profondo Rosso