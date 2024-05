Claudio Simonettis Goblin wird die Partitur der Gruppe zu George A. Romero vortragen Morgendämmerung der Toten während dreier Sonderschauen in den USA später in diesem Monat.

Diese Konzerte finden Ende Mai in Los Angeles, Austin und New York City statt und gelten als die „letzten“ Live-Aufführungen der Partitur überhaupt. In einer Pressemitteilung wird betont, dass keine weiteren Termine hinzugefügt werden. Tickets können hier erworben werden.

Zusammen mit einer Aufführung der Morgendämmerung der Toten In jeder Show wird außerdem Claudio Simonettis Goblin ein „Best of“-Set spielen, das sich aus den anderen Partituren der Gruppe zusammensetzt, einschließlich Tiefrot, SuspiriaUnd Tenebrae.

Die Aufführungen fallen mit dem 45. Jahrestag von Romeros Zombie-Klassiker und der Rückkehr des Films in die Kinos und Autokinos in ganz Nordamerika zusammen.

Claudio Simonettis Goblins „Dawn of the Dead“-Aufführungen

24.05. – Los Angeles, CA im Orpheum Theater

27.05. – Austin, TX im Paramount Theater

27.05. – New York, NY @ City Winery