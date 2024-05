Nach vielen Kontroversen darüber, ob Israel am Eurovision Song Contest 2024 teilnehmen darf, erhielt ihr Beitrag bei einer Generalprobe für das Halbfinale des Wettbewerbs Buhrufe.

Der israelische Kandidat Eden Golan, der als Teilnehmer des Landes das Lied „Hurricane“ vorträgt, begann wie gewohnt mit der Probe – doch kurz nachdem sie begonnen hatte, brach die Menge in Buhrufe aus, und mehrere Zuschauer riefen „Free Palestine“. Trotz des großen Zuspruchs wird Israel seine Darbietung von „Hurricane“ im Rückspiel des Halbfinales des Wettbewerbs, das heute Abend in Schweden stattfindet, fortsetzen. Sehen Sie sich unten Clips der Probe an.

Die Teilnahme Israels am Wettbewerb wurde von vielen Gruppen – sowohl im Gastgeberland Schweden als auch im Ausland – aufgrund der anhaltenden militärischen Dezimierung des Gazastreifens abgelehnt. Auch andere Eurovision-Teilnehmer haben die Entscheidung, Israel einzubeziehen, verurteilt, darunter die irische Teilnehmerin und bestätigte Finalistin Bambie Thug – die gezwungen war, ihre pro-palästinensische Botschaft zu ändern, nachdem sie Körperbemalung trug, die eine mittelalterliche Sprache darstellte, die „Waffenstillstand und Freiheit“ bedeutete.

Mehrere Künstler und Prominente haben jedoch ihre Unterstützung für die Aufnahme Israels in den Wettbewerb zum Ausdruck gebracht, darunter Gene Simmons, Sharon Osborne und Boy George. Die European Broadcasting Union, die den Eurovision Song Contest produziert, hat sich dennoch dafür entschieden, Israel in den diesjährigen Wettbewerb einzubeziehen. Ihr Einstiegssong „October Rain“ wurde jedoch von der Aufführung ausgeschlossen, weil er gegen die Regeln der politischen Neutralität verstieß. Seitdem sind sie auf „Hurricane“ umgestiegen.

Das Eurovision-Finale findet am Samstag, 11. Mai, in der Malmö Arena in Schweden statt.

🚨BREAKING: Israels Eurovision-Teilnehmer wurde bei einer Generalprobe in Malmö, Schweden, von der Bühne ausgebuht. Der Veranstalter des Eurovision Song Contest 2024, die EBU, ist heftig kritisiert worden, weil er Israel die Teilnahme inmitten von Völkermord und Massengräueltaten in Gaza gestattet hat. pic.twitter.com/NoOXjYT92Q – Lumpiger Philanderer in Hosen (@RaggedTP) 9. Mai 2024