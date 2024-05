Der Titel der neuen Netflix-Serie Ahle kommt aus der kleinen irischen Stadt, in der ein Ermittlertrio eine mysteriöse Reihe von Verschwindenlassen untersucht – natürlich für einen echten Krimi-Podcast. Doch während die traditionelle Journalistin Dove (Siobhán Cullen), der erfahrene Podcaster Gilbert (Will Forte) und die Assistentin Emmy (Robyn Cara) daran arbeiten, das Geheimnis aufzudecken, erkundet die düstere Komödie/Thriller auch die Natur der Erstellung eines echten Krimiprojekts – insbesondere, was es ist bedeutet, sensible Themen zu erforschen und vielleicht sogar auszunutzen.

Im Gespräch mit Folge Zusammen mit ihren beiden Co-Stars sagt Cullen: „Unsere Show geht auf die ethischen und moralischen Aspekte ein, die einen echten Krimi-Podcast ausmachen. Und es stellt es meiner Meinung nach auf eine wirklich kluge Art und Weise in Frage.“

Wie Robyn Cara hinzufügt, wurde ihr durch die Produktion der Serie klar, dass „es schwierig ist, einen echten Krimi-Podcast zu machen und auf das Leben dieser Menschen einzugehen.“ Es ist wie eine seltsame Grenzsache.“

Cullen stimmt zu und bemerkt: „Ich liebe es, Podcasts über wahre Kriminalität und Podcasts im Allgemeinen zu hören, und (Ahle) hat mich dazu gebracht, mit einem neuen Ohr zuzuhören und zu fragen: „Ist das in Ordnung, dass wir diese wahren Geschichten verwenden und sie als Unterhaltung betrachten?“ Es gibt einem einfach eine neue Perspektive.“

Will Forte sagt scherzhaft: „Sie hat genau das gesagt, was ich sagen wollte, aber in der Hälfte der Zeit und mit einer weniger nervigen Stimme.“

Der Schlüssel zum Charme der Serie liegt in der komplizierten, aber zunehmend warmen Dynamik zwischen den drei Hauptcharakteren sowie in den Beziehungen, die zwischen den Außenseitern und den Stadtbewohnern, denen sie begegnen, entstehen. Cullen führt diese Chemie zunächst auf die Tatsache zurück, dass „wir uns alle sehr mögen. Wir haben uns von Anfang an ganz natürlich verstanden.“

Und Forte möchte anmerken, dass ihre Verbindung auf und neben dem Bildschirm „sehr schnell“ zustande kam, vielleicht weil „wir die meiste Zeit miteinander verbracht haben“.