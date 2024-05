Ghost haben den Trailer zu ihrem kommenden Spielfilm veröffentlicht Ritus hier, Ritus jetztsowie Vorverkaufskarten für die Kinovorführungen und Informationen zur Vorbestellung des Originalsoundtracks.

Der Trailer bietet einen ersten Einblick in das, was Fans von dem Pseudonarrativ-Konzertfilm erwarten können, der „den Zuschauer vollständig in das Technicolor-Melodrama“ des „gepriesenen Live-Rituals“ der Band eintauchen lässt.

Der Film wurde aus Filmmaterial von Ghosts beiden ausverkauften Shows im Kia Forum in Los Angeles im Jahr 2023 zusammengestellt und der Trailer besteht größtenteils aus Ausschnitten der Konzerte. Das mittlerweile ikonische Lied „Square Hammer“ erklingt durchgehend, wobei eine Adaption seines Refrains als Titel des Films dient.

Ghost und die Filmemacher haben dafür gesorgt, dass der Trailer nicht zu viel verrät. Es gibt einige dramatische Ausschnitte von Schlüsselfiguren in der Ghost-Geschichte, ein kurzes Stück eingeblendeter Animation und andere Easter Eggs für eingefleischte Fans. Im einminütigen Teaser sehen wir jedoch hauptsächlich Aufnahmen von Hi-Fi-Konzerten.

Ritus hier, Ritus jetzt Der weltweite Kinostart ist für den 20. und 22. Juni geplant. Tickets und Spielzeiten können Sie auf der Website des Films erwerben.

Zusammen mit dem Trailer teilte die Band auch Vorbestellinformationen für den Original-Soundtrack mit, ein 18 Songs umfassendes Angebot, das auf Doppel-LP-Vinyl und CD erhältlich sein wird. Vorbestellungen laufen über diesen Standort und beinhalten den frühen Zugriff auf die Live-Version von „Absolution“ von den Kia-Forum-Gigs.

Unten können Sie den Trailer zum Ghost-Spielfilm streamen Ritus hier, Ritus jetzt und sehen Sie sich das Artwork für den Soundtrack an.

Ritus hier, Ritus jetzt Original-Soundtrack-Artwork: