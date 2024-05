Jon Stewart verdoppelt sein Arbeitspensum. Nach der Rückkehr zu Die tägliche Show Um am Montag neue Episoden zu moderieren, hat Stewart den Start einer neuen begleitenden Podcast-Serie mit dem Titel angekündigt Die wöchentliche Show mit Jon Stewart.

Der im Juni startende Podcast wird Stewart mit einer „Vielzahl von Gästen, darunter Nachrichtenmachern, Autoren und Prominenten“, „in die kritischsten Themen des aktuellen Geschehens“ eintauchen lassen.

„Nach langem Nachdenken, Meditieren und Beten habe ich beschlossen, meine Arbeitswoche auf zwei Tage zu verlängern“, witzelte Stewart. „Ein Hoch auf Comedy Central!“

Stewart kehrte zu zurück Die tägliche Show Ankerstuhl im Februar nach neun Jahren Abwesenheit. Ab sofort ist er an Bord, um die Show bis zur Präsidentschaftswahl 2024 im November zu moderieren.

Stewart ist tatsächlich Gastgeber Die tägliche Show am Donnerstag dieser Woche, als er den ersten Teil der Woche für Netflix is ​​a Joke Fest in Los Angeles verbrachte. Während seines Besuchs trat er als Gast in der Live-Talkshow von John Mulaney auf Alle sind in LAund hatte einen überraschenden Auftritt auf Jimmy Kimmel Live!, wo er mit Kimmels Frau und Kindern mitfuhr (siehe unten). Beide Abschnitte waren sehr lustig.

