Die Reduzierung von Clips auf einfache Cola -Rapper ist ein schwerwiegender Fehler. Selbst wenn Sie sie am besten nennen, was sie sind, wäre es immer noch eine vereinfachte Bewertung. Das neueste Album des Paares, Lass Gott sie sortierenträgt die MCs weit über die endlichen Wände dieses Subgenres hinaus. Hier sind die Brüder Thornton – Malice (Gene) und Pusha T (Terrence) – die kontrastierenden Gewichte von Gebet und Schmerz. Auch wenn Sie kein Gläubiger sind, können Sie die Wirksamkeit beider Manifestationen der menschlichen Erfahrung spüren.

Lass Gott sie sortieren spiegelt die Ephemeralität des Glaubens und den süchtig machenden Ruf wider, die lebhaften Details des Lebensstils zu teilen, der hier überhaupt Clipse erhielt. Die Brüder betrachten die Vorteile, ihre Seelen zu entblößen, als wenn sie sich an die Straßenscheiße halten, die sie so gut kennen – Gott sei Dank, dass sie sich dafür entscheiden, beides zu tun.

An der Spitze des Albums trauert die Mitglieder von Clipse über die John Legend-unterstützte „The Birds Don’t Sing“ die Mitglieder von Clipse um den Verlust ihrer Eltern in zutiefst persönlichen Erinnerungen. „In Emotionen verloren, Mamas jüngste/ Tryna navigiert das Leben ohne meinen Kompass“, rappt Pusha T im Eröffnungsver bitter und erinnerte sich an seine Schwierigkeiten, den Tod seiner Mutter Ende 2021 zu verarbeiten. „Einige erleben den Tod und fühlen sich Taubheitsgefühl/ aber nicht ich, ich habe alles und konnte nicht funktionieren.“

Es fühlt sich so an, als würde ein Amboss von seiner Brust gehoben – aber nur, bis sein großer Bruder sein eigenes Trauma um ihren Vater teilt, der nur wenige Monate nach ihrer Mutter verstarb: „Ihr Auto war in der Einfahrt, ich wusste, dass Sie zu Hause waren/ durch den dritten Klopfen, ein Chill lief durch meine Knochen.

Es ist ein zurückgetretener Albumöffner, der lange nach der Legende an Ihren Rippen haftet und den Gospelchor, die Stimmen des Feuers, ihre letzten Noten gesungen haben. Es ist auch trotz der Schwere des Themas ein glückliches Medium für Pusha T und Bosheit. Zu Beginn der 2010er Jahre, ein Jahrzehnt nachdem Clipse mit seinem Sack voller Cola-Bars in das Rap-Spiel gelandet war, wurde Bosheit müde und verbrannt. Nachdem er eine intensive Krise von Zweck und Glauben erlebt hatte, änderte er seinen Namen auf keiner Bosheit und schloss sich den nicht-säkularen Rap-Bemühungen an. Im Jahr 2019 vereint sich das Duo für Yes „Nutze dieses Gospel“, eine klanglich und topisch hartnäckige Strecke, die die Brüder meisterhaft verwandten.

Ihr war der langjährige Freund, der Chef und der produktive Beatmaker von Pusha T-alles in der extremen Vergangenheit. Nach ihrem Ausfall ankommen, Lass Gott sie sortieren wird ausschließlich von Pharrell Williams produziert, der seit seiner Herkunft ein Leitaufseher von Clipse’s Aural Vision hat. Pharrells Soundscapes haben einen ähnlichen Puls wie seine früheren Kreationen für das Duo, obwohl er dann von seinem ehemaligen Mitarbeitern von Neptunes, Chad Hugo, unterstützt wurde. Diesmal besetzt Williams die Bretter ganz alleine, sein charakteristischer Produktionsstil zeitweise unzusammenhängend und dissonant („Inglorious Bastards“), minimal und exzentrisch („so sei es“) und absolut allzuverwusst („Lassen Sie Gott sie aus- / chandeliers“).

Über Pharrells unvorhersehbare, weit geöffnete Beats tragen die Brüder ihre Verachtung für unterdurchschnittliche Rapper auf den Ärmeln. Auf „Chains & Phips“ mit Kendrick Lamar geht Clipse für die Jugulars von belangloser MCs. „Sie würden denken, dass es unter Veteranen Tapferkeit sein würde“, bestätigte Pusha T in einem Vers, dass es sich um Harlems Jim Jones handelte. „Ich beobachte, wie sich Ihre Ruhmesrelevanz entfleht/ wir alle im Raum, aber hier ist der Elefant/ Sie verfolgen eine Funktion aus Ihrem Element.“ Lamar hingegen spricht hier nicht direkt seinen jahrelangen Feind Drake an. Aber das hat Def Jam nicht aufgehalten, und im weiteren Sinne K-Dot und Drakes übergeordnetes Label UMG, den Versuch, den Vers des Compton Rapper zu ändern oder den Song vollständig zu schneiden. Wie in Frazier Tharpes weitläufiger geteilt GQ Interview mit dem Duo, nach einer Sackgasse, die das Album zum Blockieren brachte, kaufte Pusha T seinen Weg aus seinem Solo -Deal mit Def Jam sowie Clipse als Gruppe. Sie landeten in Jay-Zs Roc Nation, durch die Lass Gott sie sortieren wird zusätzlich zu ihren zukünftigen Bemühungen in Stores und Streaming -Dienste treffen.