Coachella hat seine Wochenend-One-Set-Zeiten bekannt gegeben, zu denen auch die überraschende Last-Minute-Erweiterung „Vampire Weekend“ gehört.

Das Line-up am Freitag umfasst Headlinerin Lana Del Rey sowie Auftritte von Peso Pluma, Justice, Deftones, ATEEZ, Sukie Waterhouse, Yoasobi, Brittany Howard, Faye Webster, L'Impératrice, Chappell Roan und The Japanese House.

Holen Sie sich hier Tickets für Coachella 2024

Am Samstag gibt es im Vorfeld von Tyler, dem Headliner-Set des Creators, aufeinanderfolgende Auftritte von Sublime, Blur und No Doubt auf der Coachella-Hauptbühne. Das Überraschungsset von Vampire Weekend findet um 17:00 Uhr im Outdoor Theatre statt, während zu den anderen geplanten Künstlern des Tages Orbital, Jon Batiste, Oneohtrix Point Never, The Last Dinner Party, Bleachers, Ice Spice und LE SSERAFIM gehören.

Das Line-up am Sonntag verspricht Headliner Doja Cat, außerdem J Balvin, Jhené Aiko, Khruangbin, Reneé Rapp, The Rose, Lil Yachty, Taking Back Sunday, schwaches kleines Pferd, Mdou Moctar, 88RISING, Victoria Monét, Jamie xx x Floating Points x Daphni und FLO.

Tickets für Coachella 2024 sind weiterhin käuflich zu erwerben. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, werden einige Sets live auf YouTube gestreamt (mit Multiview-Option).

Lesen Sie unsere Analyse des diesjährigen Coachella-Aufgebots.

Freitag, 12. April:

Samstag, 13. April:

Sonntag, 14. April: