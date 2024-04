Der erste Trailer für Joker: Folie à Deux ist gekommen.

Der Nachfolger des Oscar-prämierten Films von 2019 Joker markiert die Rückkehr von Joaquin Phoenix in der Rolle des Clown Prince of Crime und stellt Lady Gaga als seine Geliebte Harley Quinn vor. Todd Phillips kehrte für die Fortsetzung auf den Regiestuhl zurück und Zazie Beetz verpflichtete sich, weiterhin Sophie Dummond zu spielen. Der neu enthüllte Trailer bestätigt auch, dass Steve Coogan eine Rolle im Film spielt.

Während der erste Teil von Phillips‘ Interpretation der ikonischen Figur eine fundierte und düstere Entstehungsgeschichte in Gotham City bot, wird die Fortsetzung einige Abweichungen vornehmen. Dieser Film wird als Jukebox-Musical beschrieben und verspricht während der gesamten Laufzeit mindestens 15 Titel, darunter ein Cover des Judy-Garland-Standards von Der Bandwagen, „Das ist Unterhaltung!“ Der Trailer ist mit dem Soundtrack „What the World Needs Now Is Love“ untermalt.

Um sich in die Rolle hineinzuversetzen, bat Lady Gaga Berichten zufolge darum, am Set von „“ mit einem anderen Namen genannt zu werden Joker: Folie à Deux. Laut Kameramann Larry Sherr wurde die preisgekrönte dreifache Bedrohung während der gesamten Dreharbeiten bevorzugt als Lee angesprochen.

Einer unserer am meisten erwarteten Filme des Jahres, Joker: Folie à Deux kommt am 4. Oktober 2024 in die Kinos.