Dan Hennessey, der Synchronsprecher, der für seine Rollen in Kindersendungen bekannt ist Kleiner Bär, Die Glücksbärchenund mehr, ist gestorben. Er war 82 Jahre alt.

Die Nachricht von Hennesseys Tod wurde am Dienstag, dem 19. November, bekannt. Seine Familie bestätigte gegenüber TMZ, dass er zu Hause im Schlaf an den Folgen der Parkinson-Krankheit verstorben sei.

Hennessey wurde 1941 in Toronto, Kanada, geboren und engagierte sich in den 1970er Jahren in der Kinderunterhaltung und etablierte sich schließlich als feste Größe in Zeichentrickfernsehprogrammen für Kinder. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört „Father Bear“. Kleiner BärBraveheart der Löwe weiter Die Glücksbärchenund Chief Quimby weiter Inspektor-Gadget.

Hennessey war in den 80er und 90er Jahren als Synchronsprecher für eine Reihe anderer bemerkenswerter Zeichentrickserien tätig, darunter: Jayce und die Wheeled Warriors, Dino-Untertassen, RoboCop, Polizeiakademie: Die Zeichentrickserie, COPS, Beetlejuice, Die Abenteuer von Super Mario Bros. 3, Die Waschbären, Babar, Super Mario World, Die Abenteuer von Tim und Struppi, Hammermann, Monster Force, X-Men, Flammende Drachenund viele mehr.

In einer Erklärung von Hennesseys Familie heißt es: „Wir sind so berührt von allen, die uns erzählen, wie er sie durch sein Handwerk beeinflusst hat, von der Bühne bis zur Synchronisation und Regie.“ Uns wärmt die Tatsache, dass er einer Generation von Kindern auf der ganzen Welt Trost spendete, indem er beliebten Zeichentrickfiguren wie Braveheart Lion und Father Bear eine Stimme gab, die die Verkörperung seiner freundlichen und überschwänglichen Persönlichkeit waren. Dass seine Beiträge zur Sprachausgabe und seinem ansteckenden Geist ewig weiterleben, ist ein einzigartiges Geschenk für diejenigen, die sehr um seinen Verlust trauern. Er war wirklich das mutigste Herz, das wir kannten.“