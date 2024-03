Warner Bros. und Legendary's Godzilla x Kong: Das neue Imperium ist ein wirklich gemischter Film, der das MonsterVerse-Franchise auf eine Weise fortsetzt, die sich nicht besonders bahnbrechend oder wesentlich anfühlt. Wie im Hauptbild des Films angedeutet, erhält Kong einen Power-Handschuh. Das ist ziemlich toll. Und einige andere Monster tauchen auf, um gegen Godzilla und Kong zu kämpfen. Auch ordentlich.

So enttäuschend der von Adam Wingard inszenierte Film auch sein mag, es gab einige Elemente, die Lob verdienten, da dieser Film durchaus das Potenzial hatte, eine seltsame, actiongeladene Odyssee zu werden. Dieses Potenzial wurde leider durch ein schwaches Drehbuch und zu viele zu konventionelle Entscheidungen untergraben. Um jedoch die Vorzeichen dessen zu feiern, was hätte sein können, und um alles anzuerkennen, was schief gelaufen ist, wollen wir aufschlüsseln, was gut funktioniert hat und was nicht – das Gute und das Schlechte.

SCHLECHT: Rebecca Hall, Ausstellungskönigin

Rebecca Hall kehrt als Dr. Ilene Andrews zum MonsterVerse zurück, und sie ist nicht die einzige menschliche Figur, deren Hauptaufgabe im Film darin besteht, Informationen weiterzugeben – auch Bernie von MonsterVerse-Alaun Bryan Tyree Henry trägt zur Darstellung bei und fügt einige hinzu komische Erleichterung. Ab einem bestimmten Punkt wird Ilene jedoch weniger mit dem Weitergeben von Informationen als vielmehr mit dem unverblümten Erzählen des verdammten Films beauftragt, der sich um sie herum abspielt. Wenn Hall wieder zurückkehrt, sollte sie verlangen, dass sie wortwörtlich bezahlt wird.

GUT: Sie müssen die Apple TV+ Show nicht gesehen haben

Vielleicht wussten Sie noch nicht einmal, dass es eine Apple TV+-Serie mit dem Titel gibt Monarch: Legacy of Monsters? (Bei Apple TV+ gibt es ein Problem mit der Sensibilisierung.) Wenn das bei Ihnen der Fall ist, haben Sie keine Angst – obwohl die Monarch-Organisation im Film eine große Rolle spielt, gibt es keinen Hinweis auf irgendetwas Spezifisches aus der Serie, das Ihr Verständnis der Handlung beeinträchtigen könnte.

SCHLECHT: Kong und Godzilla hängen nicht einmal so viel zusammen

Am Anfang von Das Neue ReichKong und Godzilla genießen einen Waffenstillstand, während sie sich in ihren jeweiligen Territorien entspannen: Kong in der seltsamen Wildnis, die als Hollow Earth bekannt ist, Godzilla auf der Erdoberfläche, wo er frei herumtollen und eine gute Zeit haben kann.

Der Film verbringt den größten Teil des Films damit, sie einzeln zu begleiten, wenn sie auf eigene Faust auf neue Bedrohungen stoßen, und gleichzeitig mehrere Handlungsstränge zu verfolgen, die sich auf den Menschen konzentrieren – von denen keiner annähernd ausreichend entwickelt wird, da dieses Drehbuch einen gespaltenen Fokus hat und es ihm an Zusammenhalt mangelt. Außerdem wirken die Zwischenschnitte weitgehend schlampig, und ein Wechsel von Kong zu Godzilla wird selten von etwas anderem motiviert als von jemandem im Schnittraum, der sagt: „Es ist zu lange her, dass es eine Godzilla-Szene gab, wir sollten hier eine einfügen.“

GUT: Rachel House die Leitung übertragen

Die wunderbar ausdruckslose neuseeländische Schauspielerin erlangt außerhalb der Taika-Waititi-Filme immer mehr Anerkennung und selbst in der undankbaren Rolle als Monarch-Anführerin sorgt sie für frischen Wind.