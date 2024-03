Jeden Freitag, FolgeDer Stream On-Newsletter gibt sich alle Mühe, vier großartige Streaming-Filme oder TV-Sendungen zu empfehlen, die sich auf Neuigkeiten und Aktuelles auf Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, Max und mehr stützen.

Aber wer kein Abonnement hat oder einfach nur auf die Premieren des letzten Monats zurückblicken möchte, hat Glück: Dies ist die erste monatliche Folge von „The Best of Stream On“, in der wir unsere am meisten empfohlenen Streaming-Filme und Serien vorstellen Shows im März 2024. Schauen Sie sich unten die Auswahl dieses Monats an, alphabetisch geordnet, und genießen Sie unsere Komplimente.

Internatsschüler (FERNSEHER)

Erstellt von: Daniel Lawrence Taylor

Gießen: Josh Tedeku, Jodie Campbell, Myles Kamwendo, Sekou Diaby, Aruna Jalloh

Streaming auf: Tubi (kostenlos mit Werbung)

Sie brauchen kein Abonnement, um sich diesen spannenden britischen Import über eine Gruppe einkommensschwacher schwarzer Kinder anzusehen, die die Chance bekommen, ein schickes britisches Internat zu besuchen, und sich mit dem daraus resultierenden Kulturkonflikt auseinandersetzen müssen. Interessante Tatsache, falls Sie es nicht wussten: „Public Schools“ im Vereinigten Königreich sind eigentlich keine öffentlichen Schulen, wie wir sie in Amerika kennen – es handelt sich um die Art von Orten, an die buchstäblich Herzöge und Grafen ihre Kinder zur Ausbildung schicken. Über die intensive Auseinandersetzung mit Klassen- und Rassenfragen hinaus sind die Charaktere alle scharf gezeichnet, was für ein Schuldrama wie dieses unerlässlich ist.

Diarra aus Detroit (FERNSEHER)

Erstellt von: Diarra Kilpatrick

Gießen: Diarra Kilpatrick, Morris Chestnut, DomiNque Perry, Claudia Logan, Bryan Terrell Clark, Shannon Wallace, Jon Chaffin, Phylicia Rashad

Streaming auf: BET+

Ich liebe einen unkonventionellen Krimi, besonders wenn der Hauptermittler so fesselnd ist wie die titelgebende Diarra (Diarra Kilpatrick). Pech, aber entschlossen weigert sich die geschiedene Diarra zu glauben, dass sie von einem spektakulären Tinder-Date gespenst wird – und ihr Versuch, ihn zu finden, führt sie auf einen unerwarteten Weg. Das Detroit-Setting und Kilpatricks einzigartige Stimme verleihen diesem Stück ein ganz besonderes Gefühl – es erinnert an manchen Stellen fast ein wenig an Soderbergh, ist aber voller Humor.

Außergewöhnlich Staffel 2 (TV)

Erstellt von: Emma Moran

Gießen: Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna, Luke Rollason

Streaming auf: Hulu

Wenn Sie Staffel 1 von noch nie gesehen haben AußergewöhnlichIch weiß, dass es ein schneller Rausch ist (acht 30-minütige Episoden), und die zweite Staffel beginnt gleich mit der Geschichte einer Welt, in der jeder eine Art Supermacht hat – außer der unglücklichen Mittzwanzigerin Jen (Máiréad Tyers). Es ist lustig, süß und äußerst einfallsreich.