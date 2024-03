Diese Liste wurde im März 2024 aktualisiert, um Folgendes aufzunehmen: Im Land der Heiligen und Sünder.

„Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was du willst. Wenn Sie auf der Suche nach Lösegeld sind, kann ich Ihnen sagen, dass ich kein Geld habe. Was ich jedoch verfüge, sind ganz besondere Fähigkeiten, Fähigkeiten, die ich mir im Laufe einer sehr langen Karriere angeeignet habe, Fähigkeiten, die mich für Menschen wie Sie zu einem Albtraum machen. Wenn Sie meine Tochter jetzt gehen lassen, ist die Sache erledigt. Ich werde dich nicht suchen. Ich werde dich nicht verfolgen. Aber wenn du es nicht tust, werde ich dich suchen, ich werde dich finden und ich werde dich töten.“

Es ist der Monolog, der eine Karriere wie 2008 neu definieren würde Genommen sah Liam Neeson, der zuvor als ernster, melancholischer Charakterdarsteller bekannt war (mit einer Nominierung als bester Schauspieler für seine würdige Rolle als Oskar Schindler in Steven Spielbergs). Schindlers Liste), verwandeln sich in einen schlaksigen, schroffen, kompromisslosen Actionstar.

Damals fühlte es sich wie ein vorübergehender Abschied für den Mann an, ein 25-Millionen-Dollar-Spaß, der auf dem Erfolg des Unternehmens basiert Bourne Filme und nutzte Neesons mammutbaumgroßen Körper und seine Stimme wie knisternde Rinde gekonnt aus (es ist keine Überraschung, dass er später im Fantasy-Schnulzer von 2016 einen sprechenden Baum spielen würde). Ein Monster ruft). Aber wie es das Schicksal wollte, Genommen würde an den Kinokassen mehr als 200 Millionen US-Dollar einspielen, und ein Franchise – und Subgenre – wäre geboren.

Bis 2024 würde Neeson in rund siebzehn Filmen mitspielen, die in der einen oder anderen Form als Darsteller in Frage kommen könnten Genommen-y-Actionfilm (oder, wie Nate Fisher sie bei RogerEbert.com nennen würde, die „January Neesons“) mit einer Vielzahl von Regisseuren und einem breiten Budget.

Die Zutaten sind einfach: Besetzung von Neeson als übertriebener Spion, Ex-Polizist oder anderer Experte auf dem anspruchsvollen Gebiet der Gewaltausübung. Geben Sie ihm eine körperliche oder emotionale Beeinträchtigung: Er ist Alkoholiker, er hat eine tragische Vergangenheit, tote oder entfremdete Verwandte, finanzielle Probleme. Manchmal kann man dazu führen, dass er sein Gedächtnis oder sogar seine Identität verliert. Lassen Sie ihn einen vereisten Lastwagen über gefährliches Gebiet fahren oder schnallen Sie ihn in ein Auto mit einer Bombe unter seinem Sitz (wie diese Woche). Vergeltung tut). Aber egal, welche Erfindungen oder Hindernisse Sie ihm in den Weg legen, er wird sie überstehen und sogar überwinden – auch wenn er es nicht immer bis zum Ende schafft.

Was ihn von vielen anderen mittelmäßigen Actionfilmen dieser Art unterscheidet, ist natürlich Neeson selbst, ein Mann mit der Statur eines Actionstars, aber der ruhigen Würde und Sprödigkeit eines ausgebildeten Shakespeare-Schauspielers. Neeson, der in Irland aufgewachsen ist, hat eine Boxerausbildung gemacht und als Gabelstaplerfahrer für Guinness (wie irisch) gearbeitet Ist dieser Typ?), bevor er sich dem Theater zuwandte und schließlich Hauptrollen im Film in Werken wie fand Unter Verdacht Und Nell.

Er verhält sich mit ungeheurer Präzision, seine traurigen Augen und sein grimassierendes Gesicht sind ebenso fähig zu bemerkenswerter Zärtlichkeit wie mörderischer Wut. Seine Actionhelden sind gebrochene, heruntergekommene Männer, erschöpft von Alter, Alkohol und Verzweiflung. Die Handlung dieser Filme beinhaltet oft späte Wiedergutmachungsversuche für die Dinge, die er getan hat.

Selbst im schlimmsten Fall ist es Neeson, der alle baufälligen Teile zusammenhält. Und in den besten davon (insbesondere seiner langen Zusammenarbeit mit Jaume Collet-Serra, der das kalibriert Genommen Persona in faszinierendere und genrebasiertere Richtungen Mitte der 2010er Jahre? Er ist großartig.

Zur Feier des Erfolgs von siebzehn Filmen, in denen ein Mann in seinen späten Sechzigern immer noch Leute mit dem ganzen Können von Jack Bauer ermordet, haben wir beschlossen, die Liste der von Neeson inszenierten Actionfilme durchzugehen, in denen er eine Pause vom Spielen einlegte Heilige Männer (Schweigen) und romantische Hauptdarsteller (Liebe tatsächlich), um den Bösen Gerechtigkeit zu verschaffen und die Unschuldigen zu verteidigen. Und vielleicht, nur vielleicht, seinem eigenen zerfallenden Körper einen Moment der Ruhe gönnen.

17. Erinnerung (2022)

Wer ist Liam Neeson? Alex Lewis, ein älterer Attentäter, der jeden Auftrag annimmt und erledigt. es sei denn, es geht darum, Kinder zu töten.

Was sind seine besonderen Fähigkeiten? Als professioneller Killer kann er gut mit der Pistole umgehen und ist obendrein kein schlechter Fahrer. Doch leider hat sein hohes Alter noch ein weiteres Handicap zu seinem Werkzeugkasten hinzugefügt: fortgeschrittene Alzheimer-Krankheit, die dazu führt, dass er gelegentlich hinkt und vergisst, wo er ist oder warum er tut, was er tut.

Wen rächt er? Er sollte ein 13-jähriges Opfer von Sexhandel töten und wurde von den Untergebenen einer skrupellosen Geschäftsfrau (Monica Bellucci) ermordet.

Das Urteil: Neesons schlechteste Filme in dieser Hinsicht sind leider seine jüngsten: Erinnerung Aufgrund eines klobigen, überlangen Drehbuchs (der Film dauert zwei Stunden) und einiger billiger DTV-Filme, die nicht einmal der außergewöhnliche Bond-Regisseur Martin Campbell retten kann, gilt er als Tiefpunkt.

Aber das Tragischste an ihm ist vielleicht Neeson, oder besser gesagt, das Fehlen von ihm: Wenn er auf der Leinwand zu sehen ist und mit Momenten der Verwirrung und Verletzlichkeit ein wenig mit seiner schroffen Killerpersönlichkeit spielt, ist das nicht schlecht. Aber in Wirklichkeit ist der Protagonist des Films nicht Neeson, sondern Guy Pearce als abgemagerter FBI-Agent, der versucht, Belluccis Verbrechersyndikat zu zerschlagen, was bedeutet, dass die Szenen mit Neeson zwischen langwierigen Polizeiverfahren mit Pearce eingeklemmt sind, der so wenig zum Arbeiten hat. Die Idee eines alten Attentäters, der immer noch einen schnellen Abzugsfinger, aber ein nachlassendes Gedächtnis hat, ist interessant, aber bei einer so eintönigen Geschichte ist das eine Verschwendung.