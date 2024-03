Es gibt einiges über die Shoegaze-Bands der 90er Jahre zu sagen, die Jahre später zurückkehren, um einige ihrer bisher stärksten Songs zu veröffentlichen. Mein Bloody Valentine hat es geschafft MBV Im Jahr 2013 schaffte Slowdive dies zweimal mit ihrem Selbsttitel von 2017 und dem des letzten Jahres alles ist lebendigund jetzt kehren Ride mit ihrem siebten Album zurück, Zusammenspieldiese Woche.

Wie ihre Zeitgenossen in den 90er Jahren schien Ride ein Haar zu früh auszubrennen und schloss 1996 den Laden. Ihre Reunion-Alben (2017er). Wettertagebücher und 2019 Dies ist kein sicherer Ort) behielten etwas von dem Funken ihrer geliebten frühen Melodien bei, aber Zusammenspiel verdoppelt den charakteristischen Ride-Sound mit Zauber und Selbstvertrauen.

Zusammenspiel beschwört das Bild einer Sonne herauf, die nach einer langen, eiskalten Nacht aufgeht, vielleicht eine Reaktion auf die pandemische Dunkelheit. Diese sentimentale Atmosphäre hat sicherlich Einzug gehalten Zusammenspiel'Die Lead-Single „Peace Sign“ der Band, auf der die Sänger Andy Bell und Mark Gardener im Einklang singen: „Gib mir ein Friedenszeichen/ Wirf deine Hände in die Luft/ Gib mir ein Friedenszeichen/ Lass mich wissen, dass du da bist.“

Der Titel – der vielleicht der positivste von Ride ist – scheint für ein Festivalpublikum gedacht zu sein, aber der Aufruf zur Verbindung scheint aneinander gerichtet zu sein. Das Quartett, bestehend aus Bell und Gardener an Gitarren und Gesang, Loz Colbert am Schlagzeug und Steve Queralt am Bass, verkörpert den Titel Zusammenspiel indem sie sich zu einigen der harmonischsten Klänge ihrer Diskographie trafen, die vielleicht nur von ihrem immer noch bemerkenswerten zweiten Album von 1992 übertroffen werden. Wieder leer.

Die häufigen Anstürme der brennenden Gitarrenhelligkeit gehen manchmal zu Lasten der emotionalen Entspannung. Es ist nicht so, dass Bell und Gardener das nicht tun abbilden Diese gequälten Themen – sie finden einfach Dutzende Möglichkeiten, sie mit Momenten schimmernder Schönheit und Frieden auszugleichen. „I Can See the Wreck“ von Gardener ist vielleicht der schmerzlichste Titel des Albums, mit der Dramatik in seinem Gesang, der dichten Atmosphäre hinter ihm und dem eventuellen Ausraster mit der kompletten Band, der dem Song einen Gothic-Touch verleiht. „Das ist ein Systemzusammenbruch“, spottet Gardener, und ein Anflug von Panik schleicht sich in seine Überzeugung.