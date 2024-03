TATE SEDAR hat sich in der elektronischen Musik einen Namen gemacht, insbesondere durch seinen Auftritt beim Insomniac Discovery Project 2020: EDC Virtual Rave-a-Thon. Die Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie Dada Life, Don Diablo und anderen hat seinen Status als innovativer Künstler gefestigt. Mit über 5,7 Millionen Spielen im Jahr 2023 und Titeln wie „Heaven“ und „Find a Way“, die in zahlreichen Veröffentlichungen vorgestellt werden, ist der globale Einfluss von SEDAR unbestreitbar. Sein Remix von Terrell Carters „Hero“ von Empire und sein Edit von Justin Biebers „Hold On“ zeigen sein Engagement, elektronische Musik mit tieferen Themen zu füllen.

Jetzt ist er mit einer strahlenden neuen Single „San Francisco“ zurück, deren Premiere wir uns sehr freuen. San Francisco hat eine tiefgreifende persönliche Bedeutung für die künstlerische Entwicklung von TATE SEDAR. Als Stadt, die für ihr musikalisches Erbe aus Rock, Funk/Soul und Hip-Hop bekannt ist, wird sie zum thematischen Kern seiner neuesten Veröffentlichung. „San Francisco“ ist eine Hommage an die vielfältigen Klänge, die SEDARs prägende Jahre beeinflusst haben, und dient gleichzeitig als Plattform für seine Unternehmungen in unbekannte musikalische Gefilde. Der Track veranschaulicht den transformativen Einfluss, den die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln mit sich bringt, um neue kreative Gebiete zu erschließen.

Wir hatten die Gelegenheit, ihn zu treffen, um über den Song und seine Zukunft zu sprechen. Genießen!

Die Entstehung von „San Francisco“: Können Sie den Moment oder das Erlebnis beschreiben, das Sie zur Gründung von „San Francisco“ inspiriert hat? Gab es ein bestimmtes Ereignis in der Stadt, das dieses künstlerische Unterfangen auslöste?

San Francisco habe ich eigentlich durch Zufall gemacht. Ich habe mit Lofi-Samples herumgespielt und mir wurde klar: „Das klingt sehr nach dem, womit ich in SF aufgewachsen bin.“ Gibt es ein bestimmtes Ereignis? Nun, es ist meine Jugend – meine Erziehung. Und manchmal findet man sich in anderen Dingen wieder. Und ich denke, das ist mit diesen Samples und der Produktion passiert.

„San Francisco“ steht für eine Verschmelzung verschiedener Genres. Wie sind Sie an den Prozess herangegangen, Elemente aus Progressive Rock, Funk, Hip-Hop und Post-EDM zu vermischen, um einen zusammenhängenden Sound zu schaffen?

Ich begann zunächst mit der Gitarrenmelodie und entdeckte (obwohl ich nicht einmal wusste, dass San Francisco durchscheint) eine Art Verbindung zwischen Rock und Funk. Die Verbindung liegt natürlich in meiner Herkunft: Rock und Funk sind Teil des „San Francisco Sounds“. Und dann … habe ich die Mittelpause eine Zeit lang in Ruhe gelassen. Aber als ich anfing, SF zu hören, dachte ich: „Ich füge noch Hip-Hop hinzu“, denn die Bay Area – dafür sind wir bekannt (lacht kurz). Post-EDM ist das Ergebnis dieses Tracks; Es sind all diese verschiedenen Sounds und Genres in einem elektronischen Format, oder zumindest das, was die Leute heute als EDM und elektronische Musik bezeichnen. Damals war mir erst im Nachhinein klar, dass ich mich mit dem Konzept des Post-EDM beschäftigte.

Wie hat die Stadt San Francisco Sie über ihren musikalischen Einfluss hinaus persönlich und künstlerisch geprägt? Gibt es Wahrzeichen, kulturelle Aspekte oder persönliche Erinnerungen, die den Track direkt beeinflusst haben?

Wissen Sie, was irgendwie lustig ist: Ich bin in San Francisco aufgewachsen, habe aber nicht mein ganzes Leben dort verbracht. Ich lebte dort, bis ich etwa sieben war, zog mit meiner Familie an die Ostküste der USA, dann nach London, ging in (Zentral-) NY zur Schule – und schaffte es schließlich zurück nach SF (jetzt in LA). Meine Mutter hat immer geglaubt, dass sie „SF zu einem Teil meiner … Identität“ gemacht hat, und ich denke, dass das sehr wahr ist, denn obwohl wir dort nicht ganztägig lebten, waren wir jeden Sommer und Winter zu Besuch. Schon in der Jugend wurde es wichtig: Die High-School-Sommer, wenn man 16, 17, 18 ist, sind für die Erziehung eines jeden von entscheidender Bedeutung.

San Francisco hat mich in Bezug auf meine Lebenseinstellung, soziale Dynamik und Erfahrungen mit Menschen sowie einige meiner Überzeugungen geprägt: Ich bin sozusagen jemand, der an eine Welt ohne Urteil oder Diskriminierung glaubt und darauf hofft – eine Welt, in der jeder sein kann, wer er ist sie sind oder wollen es sein, unabhängig davon, was die Leute denken. Es gibt eine Wärme und Fürsorge, die San Francisco ausstrahlt oder zumindest gewohnt ist (eine Geschichte für einen anderen Tag) – aber ich denke, ich bin immer noch Teil dieser (früheren) Generation.

Was Glamour oder frühen Progressive Rock – Journey – ist, habe ich eigentlich erst entdeckt, als ich in London lebte und nach SF-Musik recherchierte. Motown und R&B waren schon immer Teil meiner Jugend. Ich denke, San Francisco ist ein „Schmelztiegel“ wie New York City – und genau das ist dieses Lied: ein Fondue der Musik (lacht). Diese Erinnerungen daran, diese Musik zu finden, haben dies geschaffen. Manche Musik ist vielleicht von aktuellen Trends oder Trends inspiriert, aber dieser Titel handelt von dem, was mich geprägt hat. Es ist eine Art Retrospektive, aber auch ein Stil und Konzept, das mir noch nicht begegnet ist.

Ihre Karriere hat sich nun in den Bereich dessen vorgewagt, was als „Post-EDM“ bezeichnet wird, ein Genre, das eine Weiterentwicklung traditioneller EDM-Sounds bedeutet. Wie definieren Sie Post-EDM und was macht „San Francisco“ zu einem herausragenden Stück innerhalb dieses Genres?

Die Definition (oder meine Interpretation) von Post-EDM ist: ein progressiver Stil elektronischer Musik, der Klänge dessen, was manche als „das Goldene Zeitalter des EDM“ (2010–2014) und danach bezeichnen, sowie Musik aus der Vergangenheit – im Grunde – beinhaltet Es ist eine Verschmelzung, eine Verfeinerung digitaler und analoger Klänge. Und mir wurde klar, dass dies im Hinblick auf meine Karriere am sinnvollsten war, da ich mich bei synthetischen Klängen eingeschränkt fühlte. Ja, Sounddesign ist großartig: Es ist etwas Frisches, die Leute lieben Neues. Aber es gibt etwas an dem, was wir wissen – womit wir vertraut sind – das die Menschen fesselt. Man kann nicht leugnen, dass Gitarren, Klaviere oder sogar ein alter Gesangsstil jeweils eine bestimmte Emotion hervorrufen, und ich habe das Gefühl, dass es dieser (Emotion) mangelt, wenn man nur bei synthetischer Musik bleibt.

„San Francisco“ ist die Einführung in diesen Sound, da er die drei bekanntesten SF-Genres umfasst, die allesamt präelektronische Musik sind (Rock, R&B und Hip-Hop), und ihre natürliche Form die Definition von Post-Elektronik aufweist. EDM. Manche Leute sagen vielleicht: „Es ist ein Funk-inspiriertes“ oder „Disco-House“. verfolgen, und das ist in Ordnung. Es gibt jedoch noch ein bisschen mehr, und für diejenigen, die es wirklich auseinander nehmen und das hören wollen – ich denke, sie werden die Botschaft verstehen.

Du hast in deiner Musik den Schwerpunkt auf das Geschichtenerzählen gelegt. Welche Geschichte erzählt „San Francisco“ und wie nutzen Sie die verschiedenen musikalischen Elemente, um diese Erzählung zu vermitteln?

Ich würde sagen, dass es sich hierbei eher um eine Klanggeschichte als unbedingt um eine Erzählung handelt. Ja, ich habe Liebeslieder und Lieder über die Selbstfindung – aber das ist die Geschichte von San Francisco durch Musik. Sicher, es fühlt sich vielleicht wie ein Geschichtsstück an, aber manche Leute mögen Geschichte. Und außerdem trifft es emotional viele Punkte, wenn man an die verschiedenen analogen Klänge denkt, die es inspiriert haben.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft – wie blicken Sie auf das Jahr 2024 und wohin gehen Sie in diesem Jahr?

Ich bin bereit für 2024. Ich habe viel vor; Ich habe in den letzten Jahren so viel Musik gemacht, die im Grunde zu diesem Sound passte und die Grundlage für mein Rebranding bildete. Aber auch … ein wenig ängstlich. Ich habe mir vorgenommen, jeden Monat (1) Original und (1) Remix herauszubringen. Das ist eine Menge Arbeit!

Ich denke, es gibt etwas zu bieten, das die Leute hören können, aber ich brauche einfach ein Jahr, in dem ich alles herausbringe und schaue, was passiert. Ich habe letztes Jahr nicht viel Musik herausgebracht und muss den Katalog erweitern. Und wenn es nicht hält, versuchen wir es noch einmal! Aber ich bin zuversichtlich, dass einiges davon die Leute ansprechen wird, denn es gibt ein Publikum, das nicht einmal weiß, dass es elektronische Musik mag – weil es nicht weiß, dass diese vertrauten Klänge auch Teil elektronischer Musik sein könnten. Und genau das hoffe ich – eine Lücke schließen zu können.