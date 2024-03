Christopher Nolans Oscar-prämierter Film Oppenheimer wurde schließlich am Freitag (29. März) in Japan uraufgeführt – acht Monate nach der Premiere in den Vereinigten Staaten.

Verständlicherweise stieß der Film in dem Land, in dem die USA zwei der Atombomben stationierten, an deren Entwicklung der Protagonist J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) beteiligt war, auf gemischte und emotionale Reaktionen. Im Zweiten Weltkrieg töteten die USA Hunderttausende Menschen, nachdem sie Atomwaffen auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten, was schließlich zur Kapitulation Japans vor den Alliierten führte.

Laut Associated Press äußerte sich der ehemalige Bürgermeister von Hiroshima, Takashi Hiraoka, besonders kritisch zu Nolans Entscheidung, die Auswirkungen von Oppenheimers Erfindung auf Japan außer Acht zu lassen. „Aus Hiroshimas Sicht wurde der Schrecken der Atomwaffen nicht ausreichend dargestellt“, sagte er während einer Vorschauveranstaltung. „Der Film wurde gedreht, um die Schlussfolgerung zu bestätigen, dass die Atombombe dazu diente, das Leben von Amerikanern zu retten.“

Andere Kinobesucher äußerten ähnliche Gedanken. „Natürlich ist das ein großartiger Film, der es verdient, die Oscar-Verleihung zu gewinnen“, sagte ein 37-jähriger Einwohner Hiroshimas gegenüber Reuters. „Aber der Film stellt die Atombombe auch auf eine Weise dar, die sie zu loben scheint, und als Mensch mit Wurzeln in Hiroshima fiel es mir schwer, ihn anzusehen.“

Andere konnten jedoch Oppenheimers widersprüchliche Reaktion nachvollziehen. Die Hiroshima-Überlebende Teruko Yahata sagte gegenüber Reuters, sie hoffe, dass dies dazu beitragen würde, eine Debatte über den Einsatz von Atomwaffen anzustoßen, und fügte hinzu: „Oppenheimer hat wahrscheinlich besser als jeder andere verstanden, was für eine schreckliche Sache die Entwicklung von Atomwaffen nach sich ziehen würde.“

Im Gespräch mit NPR sagte der in Nagasaki lebende Koichi Takeshita: „Der letzte Blick von Oppenheimer im Film war der des Schmerzes. Entweder war es ein Ausdruck des Bedauerns, weil er die Person war, die die Atombombe gebaut hatte, oder er wusste nicht, was er tun sollte, und war traurig, weil Zehntausende Menschen starben.“

Es ist erwähnenswert, dass Nolan zuvor Chuck Todd von MSNBC erklärt hat, dass er die Nachwirkungen der Bombenanschläge auf Japan ausgelassen habe, weil es „die Bedingungen des Geschichtenerzählens verraten“ würde, „von Oppenheimers Erfahrung abzuweichen“. Der Regisseur fügte hinzu: „Er erfuhr im Radio von den Bombenanschlägen auf Hiroshima und Nagasaki – genau wie der Rest der Welt.“

Oppenheimer selbst hatte gemischte Gefühle gegenüber den Atombombenabwürfen. Laut der Biografie von 2005 Amerikanischer Prometheus – das als Ausgangsmaterial für den Film diente – das anfängliche Triumphgefühl des Physikers verwandelte sich in Schuldgefühle, als die USA Nagasaki nur drei Tage nach Hiroshima bombardierten. „Herr. Präsident, ich habe das Gefühl, ich habe Blut an meinen Händen“, sagte er Berichten zufolge zu Präsident Harry S. Truman, als sie sich im Weißen Haus trafen.

Obwohl Oppenheimer Als der Film letzten Juli in die Kinos kam, war er ein internationaler Hit. Universal Pictures hatte die Veröffentlichung des Films in Japan zunächst nicht geplant. Es wurde im Dezember vom lokalen Vertriebspartner Bitters End abgeholt. Einige Kinos in Japan haben Auslösewarnungen über den potenziell verstörenden Inhalt des Films angebracht.

Damals sagte Bitters End, die Entscheidung sei „nach Monaten eines nachdenklichen Dialogs über das Thema und der Anerkennung der besonderen Sensibilität für uns Japaner“ gefallen.