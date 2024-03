Der aus Dillenburg in Deutschland stammende Tom Apex hat rund um sein Projekt eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut, Millionen von Streams angehäuft und das Publikum auf der ganzen Welt mit seiner einfallsreichen Interpretation von Tanzmusik begeistert. Seine gekonnte Verschmelzung klassischer Elemente mit modernen Einflüssen, die seinen Sound kontinuierlich weiterentwickelt und neu definiert, macht ihn zu einer bahnbrechenden Figur auf diesem Gebiet. Mit jedem Schritt wagt sich Tom Apex weiter in unbekannte musikalische Gefilde vor und kreiert nicht nur Musik, sondern gestaltet auch die Zukunft des Bass-House.

Jetzt freuen wir uns, seine überaus kreative Variante des zeitlosen Hits „Pure Imagination“ zur Uraufführung zu bringen, die ihm eine groovige Bass-House-Atmosphäre verleiht. Die Interpretation von Tom Apex, die denselben Titel trägt, dringt in die Gefilde der Nostalgie ein und stellt die Originalmelodie auf geniale Weise neu dar und kreiert ein hinreißendes Intro, das nahtlos in ein dynamisches Bass-House-Meisterwerk übergeht. Mit seinen reichhaltigen Schichten, pulsierenden Rhythmen und stimmungsvollen Synthesizer-Elementen ist der Track bereit, das Publikum bis weit in die Sommermonate hinein zu fesseln.

Eines Tages stieß ich beim Scrollen durch TikTok auf die Originalversion von Pure Imagination und wusste sofort, dass ich darüber berichten musste. Ich habe sofort mit allem, was ich tat, aufgehört und mit der Arbeit an dem Projekt begonnen. Nachdem Miles von Asunder die erste Version in einen Gruppenchat geschickt hatte, schickte er mir eine MP3-Datei namens „Tom“ ohne Kontext. Es stellte sich heraus, dass er einige Ideen rund um meine ursprüngliche Idee entwickelt hatte, und ich dachte: „Ja, das ist genau das, was ich mir für dieses Projekt vorgestellt hatte“, und wir machten uns an die Arbeit. Fast ein Jahr nach unzähligen Sessions mit Miles und Habib nahm meine Freundin Aylin dann den Gesang für dieses Projekt auf und so entstand „pure fantasy“. Meine ursprüngliche Idee wurde von diesen nostalgischen Grenzraumbildern inspiriert, mit der Absicht, ein Lied zu machen, das einen nostalgisch für eine Zeit wecken lässt, die man nie erlebt hat.“ – Tom Apex

Mit den außergewöhnlichen Talenten von Asunder, Aylin Kayvan und Lucas Taucoory entsteht „Pure Imagination“ als eine Mischung aus musikalischer Brillanz, wobei jeder Künstler dem Titel sein unverwechselbares Flair verleiht und so dafür sorgt, dass diese Interpretation genauso fesselnd bleibt wie ihr Vorgänger.

