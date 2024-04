Düne Regisseur Denis Villeneuve ist der Antwort von Legendary Entertainment beigefügt Oppenheimer. Laut Deadline plant die Filmproduktionsfirma, mit Villeneuve für eine Adaption des Sachbuchs von Annie Jacobsen zusammenzuarbeiten Atomkrieg: Ein Szenario.

Das Ausmaß der Beteiligung von Villeneuve an dem Film ist derzeit nicht bekannt, es wird jedoch erwartet, dass er zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Tanya Lapointe als Produzent, Autor und/oder Regisseur fungiert. Deadline beschreibt den Film als „eine erschreckende warnende Geschichte darüber, wohin sich die Welt in einem Zeitalter politischer Unbeständigkeit entwickeln könnte, in einer Zeit, in der zu viele Länder über nukleare Kapazitäten verfügen.“

Atomkrieg: Ein Szenario wurde sofort zu einem New York Times Bestseller nach seiner Veröffentlichung am 26. März. Das Buch befasst sich mit einem „tickenden Uhrszenario“, wie die Welt auf einen Atomraketenangriff auf die Vereinigten Staaten reagieren würde. Der offiziellen Beschreibung zufolge basiert es auf „exklusiven neuen Interviews mit militärischen und zivilen Experten, die die Waffen gebaut haben, in die Reaktionspläne eingeweiht waren und für diese Entscheidungen verantwortlich waren, falls diese getroffen werden mussten“.

Berichten zufolge würde Villeneuve die Adaption nach Fertigstellung übernehmen Dune: MessiasDie Düne: Teil 2 Derzeit wird mit Legendary eine Fortsetzung als Abschluss der Science-Fiction-Trilogie entwickelt. Der Filmemacher hat darüber gesprochen, den dritten Film zu machen Düne Film bereits im Jahr 2021, als er Pläne enthüllte, ihn auf Frank Herberts zweitem Buch der Reihe basieren zu lassen.

Neuigkeiten zur Adaption folgen Oppenheimerist der große Abend der Oscar-Verleihung, bei dem er Oscars für den besten Film, die beste Regie, den besten Hauptdarsteller und den besten Nebendarsteller erhielt.

Nach dem Kassenerfolg von Dune: Teil Zwei (630 Millionen US-Dollar weltweit, Tendenz steigend) hat Legendary mit seiner neuesten MonsterVerse-Veröffentlichung einen weiteren Blockbuster gelandet. Godzilla x Kong: Das neue Imperium. Der „Kaiju-Rummel“ hat nach nur einer Woche im Kino weltweit bereits mehr als 200 Millionen US-Dollar eingespielt.