Wenn es auf einem Festival zu Terminkonflikten kommt, kann es schwierig sein, die Künstler auszuwählen, die man sehen möchte. Glücklicherweise können diejenigen, die den Coachella 2024-Livestream verfolgen, zum ersten Mal überhaupt mehrere Sets gleichzeitig sehen.

In einer großen Erweiterung wird YouTube eine Multiview-Funktion für seinen Coachella 2024-Livestream anbieten. Zuschauer können bis zu vier Aufführungen auf einem Bildschirm streamen, der als 4×4-Raster gestaltet ist. Wie beim letztjährigen Livestream stehen sechs Feeds von Coachella-Auftritten zur Auswahl. Über die YouTube-App können Zuschauer während des gesamten Festivals zwei verschiedene Auftritte von zwei verschiedenen Bühnen streamen.

Holen Sie sich hier Coachella-Tickets

YouTube hat diese Art von Multiview-Plattform schon früher genutzt, insbesondere im Rahmen seiner NFL Sunday Ticket-Livestreams für YouTube TV. Nun nutzt der Streamer die gleiche Technologie für den Coachella-Livestream.

Der Livestream startet offiziell am Freitag, den 12. April um 16:00 Uhr PT auf YouTube – dem ersten Tag von Coachella Weekend One. Sehen Sie sich unten den YouTube-Teaser für den Coachella-Livestream an und bleiben Sie gespannt auf den Livestream-Zeitplan (der kurz vor dem Festival veröffentlicht werden sollte). Lesen Sie auch unsere Aufschlüsselung des diesjährigen Coachella-Line-Ups, das Künstler wie Lana Del Rey, Tyler, the Creator, No Doubt, Blur und Justice umfasst.

Und wenn Ihnen das Ansehen mehrerer Coachella-Livestreams bereits FOMO beschert, sind für beide Wochenenden noch Tickets erhältlich.