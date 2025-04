Marvel hat den ersten vollständigen Trailer für die bevorstehenden enthüllt Fantastische vier: Erste SchritteSchließlich einen Blick auf eine der am meisten erwarteten Charaktere des Films: Julia Garners Silver Surfer. Garner trifft gegen Pedro Pascals Mister Fantastic, Vanessa Kirbys unsichtbare Frau, Joseph Quinns menschliche Taschenlampe und Ebon Moss-Bachrach’s The Thing, und Sie können sehen, wie sie in der Vorschau unten übereinstimmen.

In einem alternativen, retro-futuristischen Universum, das vom primären Marvel Cinematic-Universum getrennt ist, beginnt der Film mit den Fantastic Four, die bereits als geliebte Helden etabliert sind. Aber da sie von TV-Talkshow-Specials und jubelnden Kindern gefeiert werden, hat ihre Entstehung die Aufmerksamkeit einer weltenden-oder genaueren Bedrohung für Weltverfassern auf sich gezogen.

Garners Surfer kommt an, um die fantastischen vier zu warnen, die ihr Meister Galactus (Ralph Ineson) ihren Planeten für den Tod markiert hat. Und genau wie Reed „Mister Fantastic“ Richards und „Invisible Woman“ Storm werden ihr erstes Baby begrüßen. Marvels erste Familie muss zusammenkommen, um nicht nur ihre Welt, sondern ihre Zukunft zu retten. Erleben Sie die schiere Skala der Bedrohung, indem Sie den Trailer bis zum Ende beobachten, und schauen Sie sich auch das neue Poster für den Film an.

Eröffnung am 25. Juli, die mit Spannung erwarteten Fantastische vier: Erste Schritte wird von Matt Shakman (inszeniertWandavision) und spielt auch Natasha Lyonne, John Malkovich und Paul Walter Hauser. Ob Robert Downey Jr. sein Debüt als Doktor Doom gibt Avengers: Doomsday ist zu sehen, aber wenn man bedenkt, dass Doom in erster Linie ein FF -Bösewicht ist und Doomsday Wird daran arbeiten, alle Seiten der MCU zu kollidieren, es ist möglicherweise keine schlechte Wette.

https://www.youtube.com/watch?v=pasmrkymqaa