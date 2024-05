Es ist seltsam, einen Film zum ersten Mal anzusehen und das Gefühl zu haben, ihn bereits gesehen zu haben. Obwohl es natürlich ist Lass es seindie Beatles-Dokumentation von Michael Lindsay-Hogg aus dem Jahr 1970, sollte dem modernen Publikum bekannt vorkommen: Nicht nur, weil der Moment, in dem sie aufgezeichnet wird, für die Band eine Ikone war, sondern weil das Rohmaterial, aus dem sie erstellt wurde, auch die Grundlage für Peter Jacksons Film bildete fast achtstündige Disney+-Serie Komm zurück (auch bekannt als das, was Ihre Familie das ganze Thanksgiving 2021 über angeschaut hat).

Bis zu seinem Debüt diese Woche auf Disney+, Lass es sein war nie zum Streamen verfügbar und wurde noch nicht einmal offiziell auf DVD veröffentlicht – die VHS/Betamax/LaserDisc-Veröffentlichung von 1981 war bis jetzt das einzige Mal, dass es legal für das heimische Publikum erhältlich war. Doch jetzt, da es von Jacksons Park Road Post Production wunderschön restauriert wurde, ist es möglich, beides in direktem Zusammenhang mit ihm zu genießen Komm zurückund als eigenständiger Film.

Komm zurück nutzte seine epische Laufzeit und bahnbrechende Technologie, um wirklich über 55 Stunden Filmmaterial für Drama zu abbauen. Im Gegensatz, Lass es sein dauert knapp 80 Minuten und lässt die meisten Konfliktmomente auf dem Boden des Schneideraums zurück; Ihr Ziel ist es, ein Porträt von Künstlern bei der Arbeit zu liefern, das platonische Ideal der Kürze im Vergleich zu Jacksons maximalistischem Ansatz.

Lass es sein Es fängt so einfach an: Ein leerer Raum, der sich langsam mit Aufnahmegeräten und Instrumenten füllt, gefolgt von dem bärtigen Paul McCartney, der das Elfenbein kitzelt. Von da an eskalieren die Dinge zu den Beatles, die in vollem Gange sind. Es gibt keinen Kontext darüber, wer die meisten Leute in diesem Raum sind, was vielleicht kein großartiges Beispiel für Dokumentarfilme ist – es handelt sich nicht um ein vollständiges Dokument. Allerdings würde das Einfügen eines realen Kontexts die Blase der Intimität platzen lassen, die Lindsay-Hoggs freilaufende Kameras geschaffen haben, das ultimative Fly-on-the-Wall-Erlebnis.

Wann Komm zurück veröffentlicht wurde, wurde viel über die überraschenden Enthüllungen berichtet, die im Originalmaterial verborgen waren, insbesondere über den irgendwann erfolgten Austritt von George Harrison aus der Band. Harrisons Abgang wurde herausgeschnitten Lass es sein – Während Lindsay-Hoggs Wahl des Filmmaterials eine gewisse Spannung zwischen den Bandkollegen hervorruft, scheint der Film ansonsten die Jungs am liebsten in Momenten des Spielens einzufangen.

Da spielt McCartney mit „Bésame Mucho“, Ringo Starr und Harrison nudeln bei „Octopus's Garden“, John Lennon und Yoko Ono tanzen durch das Studio und so viele andere Momente. Auch die Anwesenheit der sechsjährigen Heather McCartney bringt so viel Charme mit sich, und allein aus den kurzen Ausschnitten, in denen sie bestimmte Lieder durchspielen und beim Spielen Akkorde rufen, können wir so viel mitnehmen: „D, D, B to H-Moll, D de.“ Dabei handelt es sich um vier Männer, die miteinander in der einzigen Sprache kommunizieren, die sie gemeinsam sprechen können: Musik.