Austin City Limits hat sein Line-up für 2024 bekannt gegeben, angeführt von den Headlinern Dua Lipa, Tyler, the Creator, blink-182, Sturgill Simpson, Chris Stapleton, Khruangbin, Leon Bridges und Pretty Lights.

Weitere bemerkenswerte Künstler, die diesen Herbst auf dem Festival in Austin, Texas, auftreten werden, sind Carin León, Kehlani, Norah Jones, Reneé Rapp, Orville Peck, Foster the People, The Marías, Vince Staples, Tyla, Jungle, Chappell Roan, Something Corporate und Remi Wolf, Kevin Abstract, Santigold, Kenny Beats, The Beaches, Catfish and the Bottlemen, Mickey Guyton, Mannequin Pussy, Flo, Asleep at the Wheel, Hermanos Gutiérrez und mehr.

Holen Sie sich hier Tickets für Austin City Limits 2024

Austin City Limits findet an zwei Wochenenden, vom 4. bis 6. Oktober und vom 11. bis 13. Oktober, im Zilker Park statt. Während ein Großteil der angekündigten Acts an beiden Wochenenden des Festivals spielen wird, gibt es einige Ausnahmen – wie im Line-up-Poster unten beschrieben.

Tickets für ACL 2024, einschließlich dreitägiger GA-, GA+- und VIP-Pässe, werden ab Dienstag, 7. Mai, 12:00 Uhr CT über die Website des Festivals erhältlich sein. Wochenend-Eins-Pässe sind hier erhältlich und Wochenend-Zwei-Pässe können hier erworben werden.

