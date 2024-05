Prime Video hat Michelle Yeoh für eine Hauptrolle besetzt Blade Runner 2099die Live-Action-Fortsetzungsserie zu Denis Villeneuves hervorragendem Film aus dem Jahr 2017 Blade Runner 2049.

Details zur Handlung werden jedoch geheim gehalten Vielfalt berichtet, dass Yeoh eine Figur namens Olwen spielen wird, die als „eine Replikantin gegen Ende ihres Lebens“ beschrieben wurde.

Blade Runner 2099 Als ausführender Produzent fungiert Ridley Scott, Regisseur des Originals von 1982 Blade Runner Film. Silka Luisa (Heiligenschein) wird neben Scott als Showrunner und ausführender Produzent fungieren, Jonathan van Tulleken (Shōgun) führte bei den ersten beiden Episoden Regie.

Produktion läuft Blade Runner 2099 Ursprünglich sollte der Beginn letzten Sommers in Belfast stattfinden, wurde jedoch aufgrund der Streiks der WGA und der SAG-AFTRA verschoben. Stattdessen wurde es nach Prag verlegt und letzten Monat damit begonnen.

Letztes Jahr gewann Yeoh den Oscar für die beste Schauspielerin mit Alles überall auf einmal. Seitdem ist sie in Kenneth Branaghs Filmen aufgetreten Ein Spuk in Venedig und zwei Serien über Streaming-Dienste: Netflix Die Brüder Sonne und Disney+'s In Amerika geborener Chinese.

Als nächstes wird sie für die jüngste Trägerin der Presidential Medal of Freedom die Rolle der Madame Morrible in Jon M. Chus zweiteiliger Adaption von „ Böse und Star in ihrem eigenen Paramount+ Star Trek Film, Abschnitt 31.