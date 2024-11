Trotz zahlreicher Gerüchte darüber, wer die Nachfolge von Daniel Craig als nächster James Bond antreten wird, muss noch ein Schauspieler ausgewählt werden. Allerdings in einem neuen Interview mit Der UnabhängigeDie Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gaben einen Einblick in die Art von Schauspielern, die sie im Auge behalten werden.

Zunächst einmal wird Bond von einem Mann gespielt, bestätigte der Brokkoli, daher ist jede Aussage, dass Bond von einer Frau dargestellt wird, unzutreffend.

Der neue Schauspieler wird voraussichtlich in den Dreißigern sein und muss bereit sein, sich mindestens ein Jahrzehnt lang auf die Rolle einzulassen. Während Daniel Craig 38 Jahre alt war, als er für die Rolle des Bond gecastet wurde, waren andere wie Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan alle Anfang bis Mitte 40. Diesmal scheinen die Brokkoli darauf abzielen, etwas jünger zu werden.

Und schließlich, und das ist vielleicht das Faszinierendste, würde der Brokkoli die Besetzung einer farbigen Person nicht ausschließen.

Der neueste Bond-Film, Keine Zeit zum Sterbenkam im Herbst 2021 in die Kinos. Da ein neuer Schauspieler noch besetzt werden muss, scheint es, als könnte ein neuer Bond-Film realistischerweise frühestens 2026 in die Kinos kommen, was ihn zu einer der längsten Lücken zwischen Bond-Filmen in der Geschichte des Franchises machen würde.

