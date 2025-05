Ein Dokumentarfilm über britische Metal -Legenden Judas Priest mit dem Titel “ Die Ballade von Judas Priest ist derzeit in Produktion über Sony Music Vision.

Der Dokument wird von Sam Dunn (Banger Films „(Sam Dunn (Metall: Die Reise eines HeadbangersAnwesend Metallentwicklung) und Wut gegen den Maschinengitarristen Tom Morello beim Regiedebüt des letzteren.

Laut einer Pressemitteilung wird der Film „die dauerhaften Auswirkungen der legendären Band auf Musik und Kultur feiern, wobei ihr Einfluss weit über Metal hinausgeht.“

Dunn und Morello teilten in einer Pressemitteilung Folgendes mit: „Während einige vielleicht Judas Priest für ihre riesigen Hits kennen, die das Heavy-Metal-Genre geprägt haben, gibt es so viel mehr in ihrer Geschichte. Wenn dieser Film ihre unglaubliche 50-jährige Reise verfolgt, wird dieser Film erfassen, wie Judas Priester den Klang und den Klang definiert hat und das Metall, aber auch einen Inklusiven. Bringen Sie diesen Film in die Metallmassen auf der ganzen Welt. “

In ihrer eigenen Aussage fügte Judas Priest hinzu: „Wir haben seit über fünf Jahrzehnten Metall gelebt und geatmet und schließlich in diesem Dokumentarfilm unsere Gemeinde beschwören, um unser Leben offiziell zu beobachten, wie es unzensiert ist, in einer nie zuvor gesehenen Art und Weise… der Cassock kommt ab und enthüllt den Priester in all seiner Metall-Ruhm!“

Für die Veröffentlichung des Dokumentarfilms, der von Morello, Rick Krim, Sheila Stepanek und Jayne Andrews produziert wurde, wurde kein Datum oder Fenster für die Veröffentlichung des Dokumentarfilms gegeben.

In der Zwischenzeit können sich Priest-Fans auch auf die bevorstehende nordamerikanische Co-Headliner-Tour der Band mit Alice Cooper freuen. Die Daten beginnen am 16. September in Biloxi, Mississippi, mit Tickets hier.