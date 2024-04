Die Tonhöhe: Als wir Kid (Dev Patel) zum ersten Mal sehen, besteht seine Haupteinnahmequelle darin, an Untergrundkämpfen teilzunehmen, während er eine Affenmaske trägt. Kid behauptet sich, gewinnt aber keines seiner Spiele, was in Ordnung ist, denn sein Ziel ist es nicht, zu gewinnen – sein Ziel ist es, einen Luxusclub mitten in seiner verarmten Stadt zu infiltrieren, denn der Monkey Man hat Jahrzehnte Zeit -alte Suche nach Rache, die endlich bald zu Ende sein könnte – mit Blut.

Auf der Suche nach Rache: Mit AffenmannDer Hauptdarsteller und Debüt-Regisseur Dev Patel nutzt seinen Debütfilm, um für sich selbst ein höllisches Action-Schaufenster zu erschaffen, in dem er sich mit der gleichen Wildheit, die Kid selbst an den Tag legt, in das Projekt stürzt, während er es mit einem weiteren Rudel Idioten aufnimmt. Auch wenn der Film manchmal etwas zu sehr auf Rückblenden und auffälligen Schnitt setzt, um emotionale Kraft zu liefern, ist er doch ein mehr als würdiger Einstieg in ein etabliertes Genre, ein Beitrag, der auch durch sein visuelles Flair und seinen frischen Ansatz hervorsticht.

Die obige Handlungszusammenfassung ist aus zwei Gründen nicht besonders lang: Erstens, weil es insgesamt nicht viel Handlung gibt, und zweitens, weil sie die Art und Weise widerspiegelt, in der der Film nur langsam die Gründe für Kids Rachegelüste in vollem Umfang herausarbeitet. Für einen Film wie diesen ist das ein unnötiges, manchmal frustrierendes Element des Mysteriums, da es nicht schwer ist, herauszufinden, wer genau die Bösewichte sind: Stellen Sie sich einen vor John Wick (ein Franchise-Unternehmen, das absichtlich namentlich genannt wurde Affenmann), wo man erst mittendrin herausfand, dass der Hund getötet wurde.

Erwähnung John Wick Hier entsteht, um es festzuhalten, eine moralische Verpflichtung, zu erwähnen, dass dabei ein sehr süßer Hund eine bemerkenswerte Rolle spielt Affenmann, Dem Hund geht es gut. Wenn es um den Hund geht, können Sie entspannt sein. Lassen Sie sich jedoch nicht an Handlanger hängen, denn Dutzende von ihnen werden in einer atemberaubenden Reihe von Kampfszenen eingesetzt, die weder an Blut noch an (bodenständiger) Akrobatik gespart haben – es gibt Momente, in denen es sich anfühlt, als würde die Kamera nie anhalten bewegend, aber niemals auf eine Weise, die überwältigend wirkt oder von der Gesamtwirkung der Aktion ablenkt.

Fäuste der Wut: Affenmann trägt seine Einflüsse offen zur Schau, gedeiht jedoch in seinen eher charakterorientierten Momenten: Im Vordergrund stehen Mitglieder von a Hijra Stamm (in Indien als Individuen des „dritten Geschlechts“ bekannt, was für das westliche Publikum als trans übersetzt wird) und ihr Anführer, gespielt von Vipin Sharma, bringen eine wunderbare Tiefe der Menschlichkeit in den Film, genau dann, wenn er sie am meisten braucht.

Mittlerweile besteht die größte Herausforderung für die meisten Schauspieler, die hinter die Kamera treten, darin, herauszufinden, wie sie Regie führen sollen, doch Patel kommt damit gut zurecht – sein Auftritt als Kid ist vielleicht nicht der nuancierteste seiner Karriere, aber er hat die nötige Verletzlichkeit, die er zeigen muss Es ist klar, dass Kid trotz seiner körperlichen Leistungsfähigkeit alles andere als übermenschlich ist. Er schafft es sogar, gelegentlich zu lächeln, eine Leistung, mit der selbst John Wick zu kämpfen hat.

Aber selbst bei Kid trägt der Film nicht viel dazu bei, die überwiegende Mehrheit seiner Charaktere zu konkretisieren. Stattdessen ist am Rande der Szenen eine Menge unausgesprochener Geschichte zu spüren – Sobhita Dhulipala spielt beispielsweise eine ausgebrannte Sexarbeiterin, die in einem schicken Club angestellt ist und nur wenige Dialogzeilen hat. Doch ihr Auftritt erweitert die Rolle über den bloßen Trope hinaus, ein Funke Innenleben, der in ihrer Resignation sichtbar wird.

Neben Patel ist der größte Name in der Besetzung Bezirk 9 Der Durchbruch gelang Sharlto Copley, der 2015 auch an der Seite von Patel spielte Chappie; Seine Leinwandzeit ist begrenzt, aber er ist ein absolutes Vergnügen. Unterdessen sorgen Sikandar Kher und Makarand Deshpande als die Hauptbösewichte für die nötige Bedrohung.

Das Urteil: Auch wenn es nie weniger auf dem Spiel steht und der Ton nie schwankt, ist bei vielen davon immer noch eine gewisse Verspieltheit vorhanden AffenmannDie Kampfszenen von Patel machen es spannend, ihnen zuzusehen – und sie wecken Spannung für das, was Patel als nächstes tun wird.

Könnte das eine direkte Fortsetzung dieses Films sein? Patel bestätigt das nicht auf die eine oder andere Weise, aber die Vorfreude ist da. Affenmann geht als Erzählung nicht allzu tief, beweist aber, dass diese Art von begründeter Gewalt keine Grenzen kennt und dass es immer Raum für Erfindungen gibt. Es gibt mindestens zwei Momente in diesem Film, die sich völlig frisch und neu für das Genre anfühlen. Und wenn man bedenkt, wie viel bereits geschehen ist, ist das eine echte Leistung.

Wo zu sehen: Affenmann Kick-Punches kommen am Freitag, den 5. April, in die Kinos.

