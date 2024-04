Hören Sie über Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Weitere Plattformen

Endlich ist es da! BTS-Mitglied j-hope gewährt Fans mit seiner neuen Dokumentarserie einen tieferen Einblick in seine Welt. HOPE ON THE STREET VOL. 1. Die Dokumentation mit sechs Episoden begleitet J-Hope auf einer Reise, um sich wieder mit seiner Leidenschaft für den Tanz zu verbinden. In dieser Folge von Stanning BTS, Kayla und Bethany tauchen in die ersten beiden Folgen ein. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Wie Kayla und Bethany feststellen, liegt der Schwerpunkt der Serie auf dem Lernen. Fragen von WHO lehrte J-Hope Was Und Wie es hat ihn erwischt Wo im Überfluss. Es gibt erwartungsgemäß auch einen starken tänzerischen Unterton, wobei viele Szenen dem Star die Möglichkeit geben, sein Können unter Beweis zu stellen. Episode 1 fungiert als eine Art Vorschau auf den Rest der Serie und zeigt ihm, wie er an verschiedenen Orten auf der Welt etwas über Tanz und Musik lernt.

Episode 2 befasst sich mit den Erfahrungen von j-hope in Osaka. Es befasst sich mit der Erfahrung von J-Hope, Motivation von einem Ort aus zu finden, der sich von der Verzweiflung unterscheidet, die ihn einst antrieb. Letztendlich lehrt ihn die Erfahrung, ohne nachzudenken zu tanzen.

