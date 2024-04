Kristen Wiig ist eine erste Wahlteilnehmerin in Samstagabend Live's Hall of Fame, eine äußerst talentierte und charismatische Komikerin, die während ihrer siebenjährigen Laufzeit zwischen 2005 und 2012 zu den beständig zuverlässigsten Darstellern der Serie gehörte, um dann zu einer der beständig zuverlässigsten Moderatoren zu werden. Dieses Wochenende war Wiig bereits zum fünften Mal Gastgeber SNL seit 2013, und die daraus resultierende Folge erwies sich als eine der besten der Staffel – sowohl im Hinblick auf die Anzahl der herausragenden Sketche als auch auf die Schar prominenter Gastauftritte, die Wiig ihre Blumen schenkten.

Schauen Sie sich unten die besten Momente an …

Ein mit Stars besetzter Eröffnungsmonolog (feat. Lots of Five-Timers Club Jackets)

Als Geliebte SNL Man konnte kaum wetten, dass eine Reihe großer Namen kommen würden, um Wiig zu feiern und ihr die berühmte Five-Timers-Club-Jacke der Show zu überreichen. Das war der Fall – wenn auch mit einer sehr meta- und lustigen Wendung. Paul Rudd, Mitglied der Five-Timers, begrüßte Wiig als erster im Club, als er ihren Eröffnungsmonolog unterbrach, um sich nach einem Drehbuch für „einen dieser Five-Timers-Sketche mit diesen tollen Promi-Cameos“ zu erkundigen. Lange Zeit SNL Der Autor Paul Pell wies dann darauf hin, dass die Show „im Grunde Jacken an jeden verteilt wie kostenlose Maxi-Pads“, und ging über zu Gastauftritten von Matt Damon, Fred Armisen, Jon Hamm, Will Forte, Martin Short und dem Moderator der nächsten Woche, Ryan Gosling – Alle trugen Five-Timers-Jacken, obwohl sie die Schwelle von fünf Folgen noch nicht erreicht hatten. „Ja, aber zusammen waren wir fünf Mal Gastgeber“, bemerkte Forte. Schließlich erhielt Wiig ihre Jacke mit freundlicher Genehmigung von Gosling (der sich auch die Zeit nahm, sie zu fusseln). Alles in allem war es eine würdige Hommage an einen von ihnen SNList der Größte aller Zeiten.

Besser noch, viele dieser Berühmtheiten tauchten im Laufe des Abends in späteren Sketchen auf.

Sekretäre

Ein Anwalt (gespielt von Hamm) stellt seine Sekretärinnen Trudy (Heidi Garner) und Tooty (Wiig) vor, die zusammen „beide ständig Unrecht haben“. (Zählen Sie als zusätzlichen Bonus, wie oft Hamm beinahe seinen Charakter bricht.)

Ruhestands Feier

Jerry (Kenan Thompson) wird auf seiner Ruhestandsfeier von verschiedenen bizarren Charakteren angestoßen, gespielt von Wiig, Armisen, Forte, Rudd, Damon und Bowen Yang.

Erdbeben in New York vs. Sonnenfinsternis

Das Erdbeben der Stärke 4,8 am Freitag (Marcello Hernández) und die Sonnenfinsternis am Montag (Thompson) streiten darüber, welches von ihnen ein störenderes Ereignis ist.

Jumanji

Nina (Wiig) verzichtet darauf, auf einer Dinnerparty ein Brettspiel zu spielen – und das aus gutem Grund: „Ich habe keine Angst vor Brettspielen, ich habe Angst davor, jumanjied zu werden.“

Tante Linda rezensiert die neuesten Erfolgsfilme

Wiig schlüpft in ihre Rolle als Tante Linda, um ihre Sichtweise zu teilen Barbie, Oppenheimer, Der Bärund das Paw Patrol Film.

Go Karts

Eltern (Wiig und James Austin Johnson) haben ihren Kindern etwas Schreckliches zu erzählen, aber sie warten bis nach den Go-Karts.