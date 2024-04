Drew Barrymore hat von ihrem alten Kumpel Adam Sandler bestätigt, dass a Glücklicher Gilmore Eine Fortsetzung ist tatsächlich in Arbeit.

Die Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin verkündete die Neuigkeit in einem Vorschauclip für die Freitagsfolge Drew Barrymore Show. Barrymore brachte zunächst das Thema a zur Sprache Glücklicher Gilmore Fortsetzung zu ihrem Publikum, indem sie sagte: „Ich will es. Ich brauche es.“ Sie fuhr fort: „Ich bin letzte Nacht wach geblieben und habe meiner Tochter zugeschaut Billy Madison. Ich habe Sandler ein Video davon geschickt, und dann hat er mir ein weiteres Video zurückgeschickt, und ich warte ab, ob er das bestätigt Viel Spaß mit Gilmore 2 Skript.“

Sie zitierte das Interview mit Christopher McDonald vom letzten Monat, in dem der Schauspieler, der den Schützen McGavin spielte Glücklicher Gilmore – behauptete, Sandler habe ihm einen Entwurf der lang erwarteten Fortsetzung gezeigt. Der Clip wurde dann auf dem Band der Show an eine spätere Stelle verschoben, wo Barrymore offenbar eine SMS vom Sandmann zurückbekam: „Das ist gerade eingetroffen, ich habe aktuelle Neuigkeiten“, sagte Barrymore ihrem Publikum. „Ich kann aus meiner Quelle nur sagen, dass es in Bearbeitung ist. Es gibt einen Prozess, und dieser Prozess ist im Gange.“ Sehen Sie sich den Instagram-Clip unten an.

Es gab zwar keine offiziellen Updates zum Status eines neuen Glücklicher Gilmore Fortsetzung, das sind nun zwei von Sandlers Mitarbeitern, die die Existenz des Films bestätigt haben. McDonald erzählte Cleveland's 92.3 The Fan: „Ich habe Adam vor etwa zwei Wochen gesehen und er sagte zu mir: ‚McDonald, das wird dir gefallen.‘ Ich sagte Was?' Er sagt: „Wie wäre es damit?“ (und) er zeigt mir den ersten Entwurf von Viel Spaß mit Gilmore 2,“, sagte der Schauspieler. „Vielleicht solltest du das (aus diesem Audio) herausschneiden, weil ich kein Lügner sein will, aber er hat es mir gezeigt und ich dachte: ‚Na, das wäre großartig.‘ Es ist also in Arbeit. Die Fans verlangen es, verdammt.“

Was Barrymore betrifft, sie war nicht da Glücklicher Gilmorespielte aber in den Filmen neben Sandler mit Der Hochzeitssänger, 50 erste Dates, und zuletzt 2014 Vermischt.