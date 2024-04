Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

George MacKay und Nathan Stewart-Jarrett diskutieren mit Kyle Meredith Frau, ein Rachethriller über Jules, der unter dem Namen Aphrodite Banks einen Platz unter den gefeierten Drag-Künstlern Londons hat. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Eines Abends nach einer Show geht Jules raus, um ein paar Zigaretten zu holen, und wird von einem Mann, der mit einer Bande seiner Freunde unterwegs ist, brutal angegriffen. Obwohl sich Jules körperlich erholen kann, zieht er sich traumatisiert von der Außenwelt zurück. Monate später erkennt er seinen Angreifer zufällig in einer Schwulensauna. Ungeschminkt und nur in ein Handtuch gehüllt gelingt es Jules, sich inkognito dem anderen Mann zu nähern, herauszufinden, wer er ist, und beginnt eine Affäre mit dem verschlossenen Preston, mit dem Plan, sich an ihm zu rächen.

Beide Charaktere haben eine widersprüchliche Dualität und erforderten eine Anpassung der Schauspieler, die sie spielen. Als Inspiration greift MacKay auf die großen Rollen zurück, die er liebt, etwa John Leguizamo als Tybalt in „Baz Luhrmanns“. Romeo + Juliawährend Stewart-Jarrett sich nach innen wandte, um sich auf seine letzte Rolle in der Show einzustimmen Schuldige. Die Rollen erfordern inneres Handeln und Selbsthass, was eine Herausforderung darstellte.

MacKay sagt: „Der erste Angriff, der passiert, ist dieser Funke dieser Beziehung. Ich erinnere mich, als wir es drehten, gab es einen Tag, an dem (die Regisseure) Sam (H. Freeman) und (Ng Choon) Ping sagten: „Wir brauchen ein paar zusätzliche Sachen von Preston“, und wir starteten eine Aufnahme aus Jules' Sicht Aus meiner Sicht, und die Anweisung, die ich an diesem Tag erhielt, war im Grunde, einfach alles zu sich selbst zu sagen … Es ist alles Selbsthass.“

