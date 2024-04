Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Rudy Mancuso schließt sich Kyle Meredith an, um darüber zu sprechen MusikDie meistens wahrer Film, der auf seinem eigenen Leben basiert. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Musik erzählt eine Coming-of-Age-Liebesgeschichte über einen aufstrebenden Schöpfer mit Synästhesie, der sich mit einer ungewissen Zukunft auseinandersetzen muss. Währenddessen muss er in Newark, New Jersey, mit dem Druck der Liebe, der Familie und seiner brasilianischen Kultur zurechtkommen.

Mancuso spricht über das Schreiben, die Regie und die Schauspielerei des Projekts und darüber, wie sein Mangel an formaler Filmausbildung zu einem der kreativsten Filme des Jahres geführt hat. „Ich bin nie aus einer akademischen Perspektive an das Filmemachen herangegangen, und das hat mir mehr Freiheit gegeben“, sagt Mancuso. „Es war in gewisser Weise befreiend, weil es nur sehr wenige Grenzen gab. Ich wusste nicht viel über die Strukturierung einer Seite oder einer Szene oder letztendlich der drei Akte.“

Anschließend spricht der Filmemacher über die Zusammenarbeit mit JB Smoove, seine Liebe zu Filmmusiken und seine bevorstehenden Pläne für seine zukünftige Karriere.

