Nachdem er 2020 Joe Biden und Kamala Harris unterstützt hatte – und 2021 sogar gesagt hatte, dass er „in Zukunft eine Präsidentschaftskandidatur in Betracht ziehen würde, wenn das das ist, was das Volk wollte“ – nimmt Dwayne Johnson seine Unterstützung für die Amtsinhaber bei der Wahl 2024 zurück.

In einem Interview mit Will Cain auf Fox News drückte Johnson seine Unzufriedenheit mit dem Zustand Amerikas aus und sagte, er werde bei den Wahlen 2024 keinen Kandidaten unterstützen. „Die Zustimmung, die ich Biden vor Jahren gegeben habe, war meiner Meinung nach damals die beste Entscheidung für mich“, sagte Johnson. „Ich dachte: ‚Ich bin in dieser Position, in der ich einen gewissen Einfluss habe, und ich hatte das Gefühl, dass es meine Aufgabe war, meinen Einfluss auszuüben (und) zu teilen: Das ist, wen ich unterstützen werde.‘ Das werde ich nicht tun.“

Er fuhr fort, indem er darüber nachdachte, was sein Einfluss in der heutigen Zeit der politischen Polarisierung bedeutet: „Ich war damals der Mann mit den meisten Followern auf der Welt und bin es auch heute noch, und ich weiß das zu schätzen … aber was das verursacht hat, ist etwas, das mich zerreißt.“ meine Eingeweide – das ist Spaltung. Das hat mich erwischt. Das war mir damals noch nicht bewusst, ich hatte einfach das Gefühl, dass es große Unruhe gab und ich mir eine Beruhigung wünschen würde.“

Auf die Frage, wen er im November persönlich wählen würde, weigerte sich Johnson, dies preiszugeben. „Bei diesem Einflussniveau werde ich meine Politik für mich behalten. Es liegt zwischen mir und der Wahlurne“, sagte er zu Cain. „Aber ich sage Ihnen Folgendes: Wie viele von uns da draußen vertraue ich nicht allen Politikern, aber ich vertraue dem amerikanischen Volk, und wen auch immer es wählt, das ist mein Präsident und den ich zu 100 Prozent unterstützen werde.“

Auf die Frage, was er von der Lage des Landes halte, behauptet Johnson, dass er die nationale Einheit dem vorgetäuschten Kampf der „Wachheit“ vorziehe: „Die heutige Abbruchkultur, die Wachheitskultur, die Spaltung usw. – das geht mir wirklich auf die Nerven“, sagte er. „In diesem Sinne: Entweder erliegen Sie dem und sind das, was andere von Ihnen wollen, oder Sie bleiben Sie selbst und bleiben authentisch … und das könnte die Leute verärgern und verärgern, und das ist in Ordnung.“ Johnson widerlegte auch die Idee, dass er jemals für ein Amt kandidiert hätte, und sagte dem Moderator von Fox News: „Ich bin kein Politiker.“

Trotz seines anfänglichen Interesses, ein Amt zu übernehmen, behauptete der Schauspieler im Jahr 2022, dass das Rennen „vom Tisch“ sei, und sagte, er konzentriere sich viel mehr darauf, Vater zu sein. Johnson bezeichnet sich selbst als „Unabhängiger“ mit „zentristischen Neigungen“ und sorgte für Aufsehen, als er mit Biden und Harris zusammensaß, um sie im Jahr 2020 zu unterstützen. Unterdessen kehrt Johnson mit großem Erfolg zur WWE zurück und tritt an diesem Wochenende bei Wrestlemania 40 auf.