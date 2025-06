(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Der Bär Staffel 4.)

Niemand weiß, ob die vierte Staffel von FXs Der BärAKA Eine der besten Shows im Fernsehen ist die letzte. Das Netzwerk hat es nicht offiziell als solches angekündigt, noch den Schriftsteller und Schöpfer Christopher Storer. Aber seien wir ehrlich, wie andere Prestige-Shows der vergangenen Jahre, der Erfolg der Show hat einen Großteil seiner Besetzung (insbesondere der Big Three-Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach), ein Launchpad zu höheren, geschäftigeren Profile gegeben. Wenn sich der Staub niederlässt, müssen wir vielleicht nur unsere glücklichen Stars in dieser vierten Staffel zählen, weitgehend auf die Show, in der sie mit Staffel 3 hintereinander gedreht wurde.

Aber ob oder nicht Der BärDie vierte Staffel ist ihre wahre Schließung möglicherweise ihr ultimatives Erbe in der Geschichte der Show. Wenn es sich lediglich um einen interstitiellen Schritt handelt, um eine wirklich schlüssige fünfte Staffel zu erreichen, könnte man mehr Geduld für seine manchmal stotternden Rhythmen und den Fokus über seine zehn Folgen haben (die alle auf Hulu, eine etablierte Tradition, auf einmal fallen). Aber wenn dies die letzten Momente sind, die wir mit Carmy, Sydney und Cousin Richie sowie der weitläufigen Besetzung von Chicagoern, die sie umgeben, verbringen, dient es als passvoll frustrierende Coda.

Der BärSowohl Show als auch Restaurant würden immer Opfer für seinen eigenen Erfolg fallen. Wir fingen an, einige der Risse in Staffel 3 zu sehen, die trotz meiner Liebe dazu zu dieser Zeit in die gleichen selbstsabotierenden Muster fällt, Carmy-Exponate, zwischen Zigarettenschleppen und dennoch eine teurere Änderung der Speisekarte. In der Zwischenzeit beginnt der Stil der Show, der so schnell und scharf und überraschend meditativ ist, selbst in ihrer mindkratzenden Angst, sich wiederholte und selbstglückwünsche zu wachsen.

Erinnern Sie sich an die erste Folge von Staffel 3, eine dunstige halbstündige Montage der Lebensmittelvorbereitung, von karmherzigem Schwitzen über Tellern, von aufdringlichen Gedanken, die vor seinen Augen (und unseren) als Lagerverstärker auf einem weiteren Eiertimer aufblitzten? Staffel 4 fühlt sich im Grunde genommen so an, als würde dieser große, über längere Strecken geschrieben, nur gelegentlich eine Pause, um seine Charaktere atmen zu lassen, über Dinge zu sprechen und die Katharsis zu erreichen.

Und Katharsis ist der Name des Spiels hier, auch wenn die Einsätze (oder Steaks?) Immer höher werden. Wie in der zweiten Staffel beginnen wir mit einer wörtlichen tickenden Uhr: Oliver Platts Onkel Jimmy (neben seinem Brainy Sidekick, dessen versierter Grafiken, Diagramme und Figuren ihm den Spitznamen „Der Computer“ verleihen) schlägt eine zweimonatige digitale Uhr und bietet ein Ultimatum an. Geld zu verdienen ist keine leichte Aufgabe, selbst für die am besten geölten Restaurants. Der Bärmit seiner chaotischen Küche, verblüffter, selbstsabotierter Koch und drei gemischte Kritiken zu diesem Zeitpunkt von der Chicago TribuneHat keine Chance.

Darüber hinaus hat Storer mehr Gegenstände zum Schnellkochtopf für nahezu jeden, da die Ins and Outs of Life mit dem Schicksal des Geschäfts austauschbar mischen. Die bevorstehende Hochzeit von Richies Ex (Gillian Jacobs) mit dem objektiv fantastischen Frank (Josh Hartnett) lässt ihn mit seiner eigenen Unzulänglichkeit und dem Gefühl, zurückgelassen zu werden, ringen und ringen.

Darüber hinaus kommt Sydneys Probleme mit Carmys Unvorhersehbarkeit zu einem Kopf Der Bär Während er auch ein Angebot unterhält, sich einem angesagten neuen Koch (Adam Shapiro) anzuschließen, der sie einbringen möchte. (Die von Janicza Bravo gedrehte Patient-Episode der Saison, die von Janicza Bravo inszeniert wird, ist ein aufschlussreiches Fenster in die Art und Weise, wie Syd, eine schwarze Frau, navigieren, um durch den Lily-Lily-White-Raum zu navigieren.

In der Zwischenzeit Ebraheims Ebraheim von Edwin Lee Gibson, dem ehemaligen Rindfleisch Kollegen, der die intensive Bourdain-Direktoren von allem nicht abonniert, beginnt einen Plan, um mit dem Sandwichfenster des Bären „Chancen“ zu schaffen-dem einzigen Teil des Joint, der tatsächlich Geld verdient.

Es gibt viele Teller zu drehen, und das ist nur eine Stichprobe der vielen, viele Nebenhandlungen, die hier ins Spiel kommen. Ich habe nicht einmal die langjährige Fehde von Sugar (Abby Elliott) mit der bisherigen Fak-Schwester Francie (dessen Casting ich nicht verderben, da es eines der klassischen Überraschungs-Promi-Kameen der Show ist, nicht einmal angesprochen. Geh fick) oder die kleinen Geschichten mit den Fak Brothers Neil (Matty Mattheson) und Teddy (Ricky Staffieri).

Es ist so beschäftigt Mit all diesen Dingen, dass es fast eine Erleichterung ist, wenn die überwiegende Mehrheit dieser kleineren zwischenmenschlichen Rindfleischs in der vorhandenen extra-langen Episode der Staffel gequetscht wird, eine Hochzeitsfaser, in der fast jeder die Schulter eines anderen auf die Schulter eines anderen klatschen und widerlich verzeihend vergeben oder aufklären oder inspirieren. Das Problem ist, dass die ganze Show in dieser Hinsicht eine riesige Hugbox anfühlt und ihr Kochen-als-Katarsis-Ethos etwas zu wörtlich einnimmt. Jeder ist gerecht Also Bereit, es zu weinen, dass sie es mit allen tun, manchmal mehrmals und über mehrere Dinge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt muss man sich nur hinsetzen und das Essen kochen.

Auch durch all die Selbstkongruenznadelabfälle und das Therapyspeak und die schmerzhaft aufrichtigen Herzen zu Herz, die manchmal ersticken kann Der Bär in seiner eigenen PapillotEs schmeckt immer noch gut am Gaumen. Die Show sieht immer noch wunderschön aus. Die Kulissen von Chicago bieten viele einzigartige Immobilien für unsere Charaktere (von echten Restaurants in Chicago wie Alpana bis hin zu Frank Lloyd Wright Home & Studio in Oak Park).

Und natürlich gibt es unsere Besetzung, die alle gut aussieht und jeden empfindlichen Nerv verkauft, der aus dem einen oder anderen Druck gepflückt wird. White macht einen enormen Job, der Carmys aufrichtige Versuche macht, aufzuhellen, wie sie aussehen Noch mehr Arbeitund Edebiris Bereitschaft, Sydney endlich in den richtigen Momenten zu knacken, verkauft, wie verzweifelt ihre Situation (und Hoffnung auf Erfolg) ist. So wie meine Beschwerden real sind, erscheint der Moment-zu-Moment-Emotionalität der Sache immer noch durch.

Das ist Teil der Magie von Der Bär, Eine unvollständige Show, die wie ihre Charaktere sich ständig selbst formuliert und sich selbst verbessert und beherrscht – während er der großen Tragödie gegenübersteht, die durch endlich herausgefunden wird, wie das Ding so Sekunde funktioniert, dass Sie aufhören müssen. Vielleicht ist das das passendste Schicksal für diese Show: Wenn es eine 5. Staffel gibt, wird es eine schöne Siegesrunde haben, um ihren Erfolg zu feiern. Aber wenn die Glocke endlich geboten hat Der BärEs wird eine mächtige Fallstudie für die These von Storer über Lebensmittel und Geschichtenerzählen erweisen: Es geht nur um den Prozess. Denke klein. Halten Sie die Dinge konsistent. Jede Sekunde zählt.

Alle zehn Folgen von Der Bär Die vierte Staffel streamen derzeit auf Hulu. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

