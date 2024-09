Der Pitch: Ich überlasse hier zumindest einen Teil des Redens Stephen Sondheim:

Erleben Sie die Geschichte von Sweeney Todd



Seine Haut war blass und sein Auge war seltsam

Er rasierte die Gesichter der Herren

Von denen man danach nie wieder etwas hörte

Er beschritt einen Weg, den nur wenige gegangen sind

Hat Sweeney Todd

Der teuflische Barbier aus der Fleet Street

Jetzt mische ich mich ein:

Früher war er ein netter Kerl



Aber Alan Rickman war so schlau

Er schickte Todd über das Meer

In der Hoffnung, ihm seine Frau und sein Baby zu stehlen

Und jetzt ist Todd zurück und auf der Suche nach Blut

Dieser Sweeney Tudd (Entschuldigung)



Der teuflische Barbier aus der Fleet Street

Er trifft ein Mädchen, das schlechte Kuchen macht

Es ist HBC, und sie ist so weise

Sie kommt einem tödlichen Plan auf die Spur

Für seine Rache und ihre miese Küche

Und ja, ich weiß, das ist ein schiefer Reim

Es ist kein Verbrechen

Ähder teuflische Barbier aus der Fleet Street

Das ist Halloween: Sweeney Todd Es fehlen einige typische Burton-Elemente – es gibt nicht viele runde, klumpige Bedrohungs- und/oder Pathos-Kreaturen – aber mit der Hilfe der vorbildlichen Kostümbildnerin Colleen Atwood ist es ansonsten Burton in Höchstform. Sweeney Toddeines der großen amerikanischen Musicals, ist im Wesentlichen eine Oper mit einer epischen emotionalen Bandbreite, die direkt aus dem Innenleben der Charaktere entspringt, die ihre Dinge oft ziemlich geheim halten.

Dadurch passt der Film in gewisser Weise perfekt zu Burtons eher pompösen Tendenzen, und insbesondere Atwood setzt diese mit großer Wirkung ein, indem sie Spitze, Streifen, Schwarzweiß und Comic-Formen verwendet, um auszudrücken, was die Charaktere erleben, selbst wenn sie gelassen lügen.

MBC: Burtons Goldjunge macht hier das Ding des späteren Depp, mit großen verrückten Augen, höhnischem Grinsen und Grimassen. Manchmal funktioniert es. Manchmal nicht. Es dient als Mikrokosmos von Burtons Interpretation von Todd insgesamt eine Mischung aus effektivem Übermaß und einem unerträglichen Mangel an Subtilität in einer frustrierenden Darbietung. Oh, und das gilt doppelt für Depps rockigen Gesang und Burtons Entscheidung, den Film überhaupt zu machen – sicher, er kann es irgendwie singen, aber wäre es nicht besser gewesen, einfach jemanden einzustellen, der das kann?

Die schlechtesten Kuchen im Kino: Dinge, die auf der Bühne lebendig und unmittelbar wirken, lassen sich nicht immer gut auf die Leinwand übertragen, und das trifft sicherlich auf einige der Sweeney Todd. Die Originalaufnahme von 1979 mit Len Cairou, Angela Lansbury und Victor Garber anzuhören, ist oft ein gruseligeres und bewegenderes Erlebnis. Aber Filme haben einen großen Vorteil, und Burton nutzt diesen voll aus: Man kann Dinge auf der Leinwand sehr, sehr eklig machen. Auf der Bühne ist das atemberaubende „The Worst Pies In London“ viel, viel lustiger und, bei allem Respekt vor Helena Bonham Carter, unendlich besser gesungen:

Aber die Käfer und so sind hauptsächlich für komische Effekte da. Während Carters Ansatz wesentlich zurückhaltender ist – eine Entscheidung, die einige Witze auf eine neue und interessante Weise rüberbringt und andere komplett umgeht – ist er deutlich abstoßender.

Dasselbe gilt für jede Blutfontäne, jeden aufschlagenden Leichnam und jeden brennenden Kopf. Auf der Bühne Todd ist emotional sehr ergreifend. Im Film ist es ekelerregend.

Oh, schau mal, noch eine engelsgleiche, blasse Blondine mit großen Augen: Wir sagen jedoch Folgendes: Sowohl Laura Michelle Kelly (eine sehr erfolgreiche britische Musicaldarstellerin) als auch Jayne Wisener können wirklich singen. Verdammt, als Anthony spielt Jamie Campbell Bower – der jetzt den jungen Gellert Grindelwald, auch bekannt als Young Depp, in der Phantastische Tierwesen Franchise – erfüllt ebenfalls alle diese Kriterien.

Das Urteil: Sweeney Todd hätte viel schlimmer sein können. Die Musik ist wirklich schwierig, und Burton und seine Truppe hatten mit dem Dirigenten und Musikdirektor Paul Gemignani eine unschätzbar wertvolle Ressource, einen langjährigen Mitarbeiter von Sondheim, der an der ursprünglichen Broadway-Produktion des Musicals mitgearbeitet hatte.

Einige der Darsteller schaffen es! Einige schaffen es, obwohl sie stimmlich nicht ganz dafür geeignet sind (ich schaue dich an, der verstorbene/großartige Alan Rickman). Und Sondheims Musik eignet sich oft gut für Leute, die mit der Musikalität umgehen können, auch wenn sie nicht umwerfend klingen – seine Arbeit ist so charakterorientiert, dass sie nicht schön klingen muss (und manchmal auch nicht sollte), solange die Schauspielerei gut ist und die Musik klingt. Rickman, Baron Cohen, Spall und vor allem Carter fallen in diese Kategorie, und die Darbietungen sind größtenteils gut bis ausgezeichnet, vor dem Hintergrund eines bezaubernden und verstörenden Londons, das dazu bestimmt ist, einen in seinen Träumen heimzusuchen.

In dieser Liste fehlt jedoch eine bemerkenswerte Sache. Um ehrlich zu sein, ist Depps Unfähigkeit, Teile dieser bemerkenswerten Filmmusik zu singen, kein absolutes Ausschlusskriterium (wenn Sie jedoch einen anderen eingefleischten Sondheim-Fan fragen, wird er Ihnen vielleicht etwas anderes sagen). Nein, das Problem ist, dass Depps breit angelegte, cartoonhafte, übertriebene Darstellung nicht schlechter zum Ausgangsmaterial passen könnte.

Im Grunde handelt es sich hier um einen Thriller, dessen Musik mit Hinweisen gespickt ist, die ein schleichendes Gefühl der Furcht hervorrufen, verbunden mit einer Mischung aus Sympathie und Abscheu für den schurkischen Protagonisten. Um diese Mischung zu erreichen, muss einem der Mann am Herzen liegen und man muss verstehen, warum er tut, was er tut. Nur Das lässt die Tragödie wirklich ankommen. Depp unternimmt nicht einmal den Versuch. Es gibt hier und da Einblicke, aber dies ist Jack Sparrow: Demon Barber Edition. Die Affektiertheit ist König, und das macht Todd eine grundlegend und fatal fehlerhafte Adaption. Vielleicht nicht die schlechteste Adaption in London, aber gut, nein.

— A. Schuhmacher

Betrachten Sweeney Todd: Der teuflische Barbier aus der Fleet Street Jetztentweder als Stream auf Prime Video oder als VOD über Apple TV+ und Amazon.