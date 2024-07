„Top Performances“ ist eine wiederkehrende Rubrik, in der wir die allerbesten Leistungen eines legendären Schauspielers oder einer legendären Schauspielerin auswählen. Zu Ehren seines Geburtstags am 9. Juli werfen wir erneut einen Blick auf Tom Hanks‘ vielseitige Filmografie.

Die Kinowelt weiß immer noch nicht, womit sie Tom Hanks verdient hat. Der Schauspieler ist seit seinen frühen Tagen ein zentraler Bestandteil des Kinoerlebnisses. Hanks ist der Typ in der Rolle, von dem man einfach glauben muss, dass er absolut real ist. Er ist der Mann, der einem das Herz erwärmt, selbst wenn seine Figur kein einziges warmes Wort spricht. Von seinem Charme der frühen 80er bis zu seiner späteren dramatischen Arbeit ist er präsent und aufmerksam und verändert seinen Ton, seine Zeilen und seine Präsenz, um besser zum Gesamtziel des Films zu passen, in dem er mitspielt.

Seit er von Komödien zu Dramen gewechselt ist, scheint Hanks‘ Methode, seine Filme auszuwählen, eher zufällig zu sein. Aber wie er sagte USA-Wochenende im Jahr 2004 gab es eine Möglichkeit, die guten Äpfel von den schlechten zu trennen. „(Seitdem) Eine Liga für siches kann für mich nicht einfach nur ein weiterer Film sein“, sagte er. „Es muss ein allumfassender Wunsch oder ein Gefühl vorhanden sein, diesen bestimmten Film machen zu wollen. Ich würde gerne davon ausgehen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um es richtig zu machen.“

Und das hat er. In seinen jahrzehntelangen Filmen hat Hanks nicht nur bewiesen, dass er ein liebenswerter Charakter ist, sondern auch jemand, der sich an das Genre des Films anpassen und es weiter vorantreiben kann. Obwohl er oft auf subtile Weise auftritt, bringt er eine gewisse Ruhe in die Filme, in denen er mitspielt, eine Gewissheit, dass die Dinge so ausgehen werden, wie sie sollen, selbst wenn das ein trauriges Ende bedeutet. Auf diese Geschicklichkeit kann man ein oder zwei Toasts ausbringen. Für den Moment muss eine Runde verbalen Applaus genügen – das heißt, wenn er sich zwischen den Filmrollen eine ausreichend lange Pause gönnt, um ihn tatsächlich zu hören.

— Nina Corcoran