Die Gesetzlose Cherie Lee und andere Westerngeschichten ist ein 20-Track-Epos von einem Mann, dessen Liste seiner finanziellen Nöte – „Benzin und Lebensmittel/Die Liste geht weiter und weiter“ – erheblich kürzer geworden ist, seit er seinen Durchbruchshit geschrieben hat. Seitdem Shaboozey im Jahr 2024 mit „A Bar Song (Tipsy)“ weltweite Aufmerksamkeit erregte – derzeit gleichauf mit der am längsten laufenden Nr. 1 auf dem Markt Plakatwand Hot 100 – und zwei Auftritte bei Beyoncé Cowboy Carterder Erfolg hat ihm die Ressourcen gegeben, um zu tun, was er will. Diesen Sommer engagierte er eine 12-köpfige Begleitband, um während seines Tiny Desk-Konzerts Bill Monroes Bluegrass-Klassiker „Roanoke“ zu singen. Und für den Nachfolger seines dritten Albums, das Stars hervorbrachte, Wo ich war, ist nicht, wohin ich geheer hat eine Platte gemacht, die wie eine ganze Staffel läuft Yellowstone auf Schnellvorlauf.

Pink Floyds Die Mauer ist einer seiner absoluten Favoriten, aber der in Virginia geborene Songwriter scheint hier mehr Inspiration zu schöpfen Red Dead Redemption und Tarantino-Filme. Die Erzählung geht etwa so: Eine Protagonistin macht sich auf den Weg, den Mord an ihrem Vater zu rächen, und verliebt sich in einen Gesetzlosen aus der Bande, die für genau den Mord verantwortlich ist, den sie rächen will. Sie versucht, ihn zu reparieren, ermordet ihn aber – Spoiler – im letzten Akt. Eine Ensemblebesetzung hilft dabei, die Geschichte zu erzählen, mit Zwischenspielen von Teyana Taylor als unserem reumütigen Bösewicht, Sam Elliott als allen Charakteren, die er jemals gespielt hat, und Jamie Foxx, der auf Heuballenrasseln mit der gedämpften Begeisterung des Megakirchen-Pastors aus einem Druski-Sketch davor warnt, dass „die Hölle heiß ist“. Der Ehrgeiz ist bewundernswert, aber ohne einen begleitenden Comic, der die Lücken zwischen den formelhafteren Titeln füllt, scheitert die grandiose Handlung.

Wie erzählt Rollender Steinwarnte der Kreativdirektor von Shaboozey den Sänger, dass dieses Projekt „langfristige Aufmerksamkeit von Menschen in einer kurzlebigen Wirtschaft“ erfordern könnte und dass der ausgefeilte Rahmen des Albums als bewusste Alternative zu dem Versuch, den viralen Erfolg eines Hits wiederherzustellen, gelesen werden könnte. Trotzdem unternimmt er ein paar Versuche. So wie „A Bar Song (Tipsy)“ von J-Kwons Hit „Tipsy“ aus dem Jahr 2004 inspiriert wurde, trägt „High Noon“ dieses Albums mit Gunna die lockere Form von Yung Jocs Single „It’s Goin‘ Down“ aus dem Jahr 2006. Es ist ein kampfbereiter Gym-Bro-Track für das Skoal-Set und eine passende Wahl für die College-Football-Hymne 2026 von ESPN, die mit Sicherheit viele Kisten der flachen Wodka-Selters verkaufen wird, mit denen sie jeden Samstag ihren Namen teilt. Das lebhafte „Cowgirl“ ist die offensichtlichste Nachahmung und enthält die Zeile „Got another bar song for you and all your friends“ über einem ähnlichen Stomp-Clap-Beat. Sein Wortspiel ist gespickt mit unterschwelligen, radiotauglichen Trinkspiel-Botschaften, von „Schützen muss schießen“ bis „Lass mich deine Hand sehen“, von denen keines klug genug ist, um etwas zu Störendes zu provozieren.

Shaboozey hat in einer Branche, deren veraltete Liste von Voraussetzungen er immer noch für sich beanspruchen kann, Crossover-Effekt erzielt, und er schneidet besser ab, wenn seine Einflüsse bis zur Country-Musik vor „Tipsy“ zurückreichen. Bei „Drunk“ gibt er sein Bestes, John Prine, indem er eine Ode an die verlorene Liebe und die gefundene Flasche singt und nur dann ins Stocken gerät, als er die Theatralik mit der undeutlichen Diktion eines Stammgasts steigert, vielleicht auf der Suche nach einem A24-Entwicklungsvertrag. Es ist eine eindeutige Hommage und umso beeindruckender, weil es an Neuem mangelt: „Wenn ich sterbe, will ich betrunken sterben“, singt er, ein Refrain, der so intuitiv ist, dass man überrascht ist, dass er nicht schon eine Million Mal ausgesprochen wurde. Der Bariton-Balladesänger Orville Peck hat den letzten Gastauftritt des Albums, um den amerikanischen Standard „Streets of Laredo“ zu covern, und auch wenn die Höhepunkt-Todesszene etwas flach ausfällt, ermöglicht die Wahl Shaboozey, an der fortlaufenden mündlichen Tradition des Genres teilzunehmen.