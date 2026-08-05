Weezer haben die neueste Single von geteilt Das Goldalbum. Im Video zu „CEO“ drängt ein Plattenmanagerpaar, gespielt von Rob Riggle und Rob Huebel, Rivers Cuomo dazu, den legendären Clip zu „Undone (The Sweater Song)“ aus den 1994er Jahren nachzuspielen Blaues Album. „Die Leute hungern nach Nostalgie“, betont Huebel und schwenkt einen „CEO“-Becher. „Sie wollen das Alte mit einer neuen Wendung sehen.“

Das Video zeigt dann die Band, die halbherzig „CEO“ auf einer Bühne vorträgt – diesmal ist es Gold – mit BesessenheitCurry Barker sitzt auf dem Regiestuhl. (Brendan Walter und Jasper Graham haben den eigentlichen Clip gedreht.) „Krankin‘ out another 90s jam“, heißt es in der Eröffnungszeile des Songs, „ich wünschte, ich könnte etwas Neues machen.“

Barker ist von Weezers Auftritt gelangweilt und befiehlt, einen Schwarm lebender Bienen im Studio freizulassen – ein Rückruf an die Hunde im Originalvideo „Undone“. Die Band verlässt das Set, aber kein Problem; Die Führungskräfte machen ein paar Anrufe und voilà! Ein Ersatz-Weezer, bestehend aus Tony Hawk, Christopher Mintz-Plasse, Michael Peña, Giovanni Ribisi, Dax Flame und Jay Renshaw in der Rolle als Chit in der Rolle als Cuomo. Sehen Sie sich unten an, wie alles weitergeht.

Weezers richtige Fortsetzung zu 2021 OK, Mensch Und Van Weezer, Das Goldalbum erscheint am 21. August. Weezer hat bereits zwei weitere Songs des Albums veröffentlicht: „We Might as Well Be Strangers“, ein Duett mit Karly Hartzman vom Mittwoch, und „Shine Again“. Ab heute haben sie auch ihre bevorstehende Weezer: The Gathering-Tour mit Terminen für 2027 in Großbritannien, Europa und Japan erweitert. Scrollen Sie nach unten, um sich die vollständige Übersicht anzusehen.

Lesen Sie mehr darüber Weezer (Blaues Album) auf Platz 91 der 150 besten Alben der 1990er Jahre.

Weezer:

09.08. Sacramento, CA – Golden 1 Center *^

09.09. San Francisco, CA – Chase Center *^

09-11 Portland, OR – Moda Center *^

09.-12. Vancouver, British Columbia – Rogers Arena *^

13.09. Seattle, WA – Climate Pledge Arena *^

15.09. West Valley City, UT – Maverik Center *^

16.09. Denver, CO – Ballarena *^

20.09. Saint Paul, MN – Grand Casino Arena *^

22.09. Chicago, IL – United Center *^

23.09. Detroit, MI – Little Caesars Arena *^

25.09. Toronto, Ontario – Scotiabank Arena *^

26.09. Laval, Quebec, Place Bell *^

27.09. Boston, MA – TD Garden *^

29.09. Philadelphia, PA – Xfinity Mobile Arena *^

30.09. Brooklyn, NY – Barclays Center *^

10-02 Washington, D.C. – Capital One Arena *^

10-03 Charlotte, NC – Spectrum Center *^

10-04 Raleigh, NC – Lenovo Center *^

10.06. Columbus, OH – Nationwide Arena *^

10.07. Milwaukee, WI – Fiserv Forum*^

10.09. Nashville, TN – Bridgestone Arena *^

10-10 Atlanta, GA – State Farm Arena *^

10-11 Orlando, FL – Kia Center *^

10-13 Sunrise, FL – Amerant Bank Arena *^

10-14 Tampa, FL – Benchmark International Arena *^

10-16 Houston, TX – Toyota Center *^

10-17 Dallas, TX – American Airlines Center *^

10-18 Austin, TX – Moody Center ATX *^

10-20 Phoenix, AZ – Mortgage Matchup Center

10-21 San Diego, CA – Viejas Arena *^

23.10. Las Vegas, NV – T-Mobile Arena *^

24.10. Los Angeles, CA – Crypto.com Arena *^

27.12.02 Tokio, Japan – Gartentheater

13.02.27 Tokio, Japan – Gartentheater

15.02.27 Kyoto, Japan – Roam Theater

16.02.27 Osaka, Japan – Zepp Bayside

18.02.27 Nagoya, Japan – Hafenbasis

27.12.05 Dublin, Irland – 3Arena

14.05.27 Newcastle, England – Utilita Arena

15.05.27 Manchester, England – Co-op Live

17.05.27 Leeds, England – First Direct Arena

19.05.27 Glasgow, Schottland – OVO Hydro

21.05.27 Birmingham, England – Utilita Arena

22.05.27 London, England – Alexandra Palace

23.05.27 Cardiff, Wales – Utilita Arena

25.05.27 Paris, Frankreich – Zenith

26.05.27 Amsterdam, Niederlande – AFAS Live

29.05.27 Oslo, Norwegen – Spektrum

30.05.27 Stockholm, Schweden – Hovet

27.01.06 Helsinki, Finnland – Veikkaus

* mit den Schienbeinen

^ mit Silversun Pickups