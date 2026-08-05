Immer der Optimist„, der Name des siebten Albums der schottischen Indie-Pop-Institution Trashcan Sinatras, scheint ein Titel zu sein, der mit einem Augenzwinkern oder einem Grinsen vorgetragen werden sollte. Das ist eine Interpretation, die zu den Tagen des endlosen Doomscrollings passt, einem Standpunkt, der zu den resignierten und paranoiden Tagen des 21. Jahrhunderts gehört. Aber die Trashcan Sinatras gehören zu den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts, und sie machen weder Ironie noch jagen sie Trends hinterher. Auch vierzig Jahre nach ihrer Gründung sind sie den Grundelementen treu geblieben, die die Popmusik nach den Beatles auszeichneten: klingende Gitarren, seufzende Harmonien, kluge Wendungen, die ihre melodischen Hooks schärfen. Alle diese Eigenschaften sind ebenso offensichtlich Immer der Optimist wie sie waren Kuchenihrem Debüt im Jahr 1990, doch das Quintett macht keine Anstalten, die vergangene Zeit zu verschleiern. Die Beats sind etwas langsamer, die Gitarren nicht so knackig, die Ausführung ist raffinierter und sie spielen bewusst nicht mit dem Hunger, der sich durch ihr Meisterwerk von 1993 zieht. Ich habe alles gesehen.

An Immer der Optimistdas ist alles zum Wohle der Band. Die Musik ist hell, entspannt und natürlich, wobei die Trashcan Sinatras das Tempo gerade genug erhöhen, um dem Album Schwung zu verleihen. Schon zu Beginn, wenn der Titelsong das Album mit so viel Elan einleitet, ist es offensichtlich, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die Band sich tatsächlich für die positive Seite des Lebens entscheidet. Dieser bewusste Optimismus strahlt angesichts des tragischen Todes des Gitarristen und Sängers John Douglas aufgrund einer plötzlichen Krankheit nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Albums ein ergreifendes Gefühl aus. Aber die Trashcan Sinatras füllen das Album auch mit Liedern über Verlust und Abwesenheit und beenden es mit der meditativen Note „Learning to Love Your Ghost“. Zu Beginn des Albums schlüpft Leadsänger Francis Reader sogar in die Rolle eines „Bad Husband“, indem er den Trottel gegen den süßen Kontrapunkt von Tracyanne Campbell von Camera Obscura spielt.

Campbell ist hier nicht der einzige Gast. Scritti Polittis Green Gartside-Duett mit Reader zu „Hold on to Today“, einem verträumten langsamen Tanz, der durch Sensibilitäten wie „Das Leben ist schrecklich und wunderbar“ in der Erde verankert bleibt. Die Anwesenheit der zusätzlichen Stimmen verstärkt das Kameradschaftsgefühl Immer der Optimistwie die Trashcan Sinatras ihre gute Laune beschwören, indem sie sich auf Musik verlassen, die sie nie im Stich gelassen hat.

Diese kollektive Wärme ist so etwas wie eine Illusion. Während der Aufnahme des Albums befanden sich zu keinem Zeitpunkt alle fünf Mitglieder im selben Studio. Getrennt durch den Atlantischen Ozean stellte die Rhythmusgruppe von John Douglas, Bassist Davy Hughes und Schlagzeuger Stephen Douglas die Backing-Tracks zusammen und überließ Leadgitarrist Paul Livingston und Reader den Abschluss der melodischen Topline-Elemente. Produzent Paul Savage verzichtete auf seinen regulären Auftritt in den Delgados und fügte die Aufnahmen so zusammen, dass keine Nähte sichtbar sind. In der Tat das Bemerkenswerte daran Immer der Optimist Das liegt daran, dass zwischen den Musikern und ihrem Publikum kein Gefühl der Distanz herrscht, ein Gefühl, das sie verwirklichten, als sie sich zu ihrem letzten Auftritt mit Douglas wiedervereinigten und zusammen in einem Raum für eine ausgewählte Anzahl von Freunden und Fans spielten, während sie ein aktuelles Musikvideo drehten: „Diese Umstände kommen nicht allzu oft vor“, sagte Douglas gegenüber dem Spill Magazine. „Es gab also jede Minute viel Wertschätzung und gegenseitige Blicke.“ An Immer der OptimistDie eleganten Melodien und die schlichten Emotionen haben eine Unmittelbarkeit, die dem Album ein ruhiges, lebensbejahendes Gefühl verleiht.