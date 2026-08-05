Sleep hat mehr zu bieten als eine bevorstehende Tour und ein Comic. Die Stoner-Doom-Metal-Götter werden fallen Hempisphären (kapiert?), ihr erstes Album seit acht Jahren, am 30. Oktober über Third Man. Der Nachfolger zu 2018 Die Wissenschaften ist das erste der Band mit ihrer neuen Besetzung aus Bubba Dupree und Dale Crover, die sich dem langjährigen Frontmann Al Cisneros anschließen. Hempisphären wird die bereits veröffentlichte Single „Have Spacesuit Will Travel“ und eine neue Single, „The Morrisist“, enthalten, die Sie unten anhören können.

Nächsten Monat begeben sich Sleep auf eine lange Headliner-Tour.

Lesen Sie mehr über Sleeps „Marijuanaut’s Theme“ in den 200 besten Songs der 2010er Jahre.

Hempisphären:

01 Raumanzug wird reisen

02 Der Morrisist

03 Hempisphären

04 Ankunft der Industrieschiffe

05 Vollkorn-Mountain gut gebacken