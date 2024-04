Zügeln Sie Ihre Begeisterung beendete am Sonntag seinen 20-jährigen und 12-Jahreszeiten-Lauf mit einem gewaltigen Abschlussstatement voller Respektlosigkeit und sozial (un)bewusstem Humor. Jetzt hat HBO einen Blick hinter die Kulissen von dem Moment nach dem Ende der letzten Szene der Serie geteilt.

Falls Sie das Serienfinale noch nicht gesehen haben, hier eine Warnung vor Spoilern: Nachdem Jerry Seinfeld ein Schlupfloch gefunden hatte, um Larry David aus dem Gefängnis zu holen, saßen in der letzten Szene die Hauptdarsteller in einer Reihe in einem Flugzeug und stritten lautstark übereinander anderes über.

Als die Dreharbeiten zu Ende waren, brach der Streit jedoch in Tränen aus, als der verstorbene Richard Lewis und Cheryl Hines kurze Bemerkungen machten.

„Larry David hat mich wie einen Gott behandelt, Sie alle auch, und das ist die größte Erfahrung meiner Karriere und ich liebe jeden einzelnen von Ihnen“, bemerkte Lewis. „Es ist mir eine Ehre, mit dem großen Sitcom-Autor der letzten zwei Jahrhunderte zusammenarbeiten zu dürfen. Und Gott segne euch alle.“

Unter Tränen sagte Hines: „Ich habe gerade an (David) gedacht, weil sich mein ganzes Leben verändert hat, als ich dich traf.“

David sagte kein Wort, aber es war offensichtlich, dass auch er ziemlich emotional war.

Lesen Sie unsere Rezension zum Bordstein Serienfinale hier.