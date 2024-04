Der Bär Star Jeremy Allen White wurde offiziell für die Rolle von Bruce Springsteen im kommenden Film gecastet, der die Entstehung seines bahnbrechenden Albums dokumentiert Nebraska.

Der Film mit dem Titel Befreie mich aus dem Nichtse, wird von Scott Cooper geschrieben und inszeniert (Verrücktes Herz), der die Biografie von Warren Zanes aus dem Jahr 2023 adaptiert, Befreie mich aus dem Nichts: Die Entstehung von Bruce Springsteens Nebraska.

Kaufen Sie Bruce Springsteen-Tickets hier

Der Film wird von 20 Century Fox und Sony produziert und vertrieben. Sowohl The Boss als auch sein langjähriger Manager Jon Landau sollen „aktiv“ an dem Projekt beteiligt gewesen sein. Der Film wird auch Springsteens Musik enthalten, darunter Lieder von Der Fluss, Nebraska Und In den USA geboren.

Die Produktion soll im Herbst dieses Jahres in Springsteens Heimatstaat New Jersey beginnen.

„Warren Zanes‘ Befreie mich aus dem Nichts ist eines der besten Bücher, die jemals über Bruce Springsteen und seine Musik geschrieben wurden“, sagte Landau in einer Erklärung. „Bruce und ich sind begeistert, dass Scott Cooper sich entschieden hat, den auf diesem Buch basierenden Film zu schreiben und Regie zu führen – wir glauben, dass er der perfekte Filmemacher für diese Aufgabe ist. Scott stellt mit den Produzenten Ellen Goldsmith-Vein und Eric Robinson von The Gotham Group und Scott Stuber ein hervorragendes Team zusammen, um sicherzustellen, dass dieses Projekt die Vision und Seele hat, die Bruces 55-jährige Karriere geprägt haben. Wir freuen uns sehr über das uneingeschränkte Engagement und die Unterstützung des gesamten Teams von 20th und Disney.“

„Ich habe einmal gelesen, dass „Nebraska“ ein Album ist, das einen bis ins Mark berührt. Ich kann nur zustimmen“, fügte Cooper in seiner eigenen Stellungnahme hinzu. „Bruce Springsteen und NebraskaInsbesondere hatten sie einen tiefgreifenden Einfluss auf mich und meine Arbeit. Durch Themen wie Verzweiflung, Desillusionierung und die Kämpfe des alltäglichen Amerikaners hat Bruce ein beispielloses Erbe geschaffen und ein unerschütterliches Porträt der menschlichen Verfassung gezeichnet.“

„Dennoch strahlt inmitten der Dunkelheit ein Gefühl der Widerstandsfähigkeit und Hoffnung durch, was einen unbezwingbaren Geist widerspiegelt“, fügte Cooper hinzu. „Das ist der Bruce, den ich kennen und lieben gelernt habe und den ich mit diesem Film ehren werde. Warren Zanes' wunderbare Erzählung dieses Kapitels in Bruce' Leben ist reif für eine Verfilmung. Dieser Film hat das Potenzial, ein transformatives Kinoerlebnis zu sein, das dem Publikum einen Einblick in die Seele von Bruce Springsteen und die universellen Wahrheiten bietet, die uns alle verbinden.“

White spielte zuletzt in „A24“ mit Die Eisenklaue. Derzeit dreht er in Chicago die nächsten beiden Staffeln seiner gefeierten Hulu-Serie Der Bär. Berichten zufolge versuchte Hulu, die Staffeln drei und vier zusammen zu drehen, da seine Stars (White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach usw.) immer voller waren.

In der Zwischenzeit macht der echte Springsteen das, was er am besten kann: auf Tour gehen. Er hat gerade eine neue Reihe von Tourdaten gestartet und wird den größten Teil des Jahres unterwegs sein. Tickets für seine kommenden Shows sind hier erhältlich.

Anmerkung des Herausgebers: Diese Geschichte wurde mit weiteren Details zum Projekt aktualisiert, einschließlich seiner Übernahme durch 20th Century Fox/Disney.