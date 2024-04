Pete Davidson hat seiner „Prehab“-Standup-Comedy-Tour 2024 neue Termine hinzugefügt.

Die neuen Termine für Pete Davidsons „Prehab Tour“ finden im Mai und Juni statt, darunter Shows in Colorado Springs, Omaha, Kansas City, Milwaukee, Charlottesville, Pittsburgh und Raleigh. Ab sofort soll die Tour am 27. Juli in Rockford, Illinois, enden.

Holen Sie sich hier Tickets für Pete Davidson

Für die neu angekündigten Termine sind Tickets zunächst über einen Live Nation-Vorverkauf erhältlich, der am Mittwoch, 10. April, um 10:00 Uhr Ortszeit beginnt (Zugangscode verwenden). RIFF). Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt dann am Freitag, 12. April, um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster.

Fans können über StubHub nach Angeboten suchen und Tickets für ausverkaufte Shows für Pete Davidsons Tour 2024 erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Zusätzlich zu den neuen Tourdaten gab Davidson letzten Monat in einer Erklärung bekannt, dass er seiner Comedy-Serie ein Ende setzen würde Bupkisdas im Mai 2023 auf Peacock Premiere hatte. „Ich habe es immer gesehen Bupkis als Fenster in mein Leben, da es so persönlich ist und sich um meine Probleme und meine Familie dreht“, schrieb Davidson. „Nachdem ich mein Privatleben fast ein Jahrzehnt lang in den Medien verbracht habe, wollte ich eine Chance haben, meine Geschichte auf meine Art zu erzählen … Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Teil meines Lebens vorbei ist. Ich freue mich sehr auf das nächste Kapitel und darauf, dass ihr die Arbeit sehen könnt.“

Pete Davidsons neuestes Standup-Special, Turbo Fonzarelli, wurde im Januar 2023 veröffentlicht. Er wird auch in der kommenden Ramones-Biografie zu sehen sein. Ich habe mit Joey Ramone geschlafen.

Pete Davidson Tourdaten 2024:

13.04. – Bowling Green, KY @ SkyPac

13.04. – Bowling Green, KY @ SkyPac (Late Show)

20.04. – Montgomery, AL @ Montgomery Performing Arts Center

27.04. – Lexington, KY @ Lexington Opera House

28.04. – Asheville, NC @ The Orange Peel

28.04. – Asheville, NC @ The Orange Peel (Late Show)

05/04 – Savannah, GA @ Johnny Mercer Theater

05.05. – Charlotte, NC @ Comedy Zone

05/10 – Wheatland, CA @ Hard Rock Live

05/11 – Indio, Kalifornien @ Fantasy Springs Resort & Casino

12.05. – Temecula, Kalifornien @ Pechanga Theater

13.05. – Bakersfield, Kalifornien im historischen Bakersfield Fox Theater

15.05. – Salt Lake City, UT @ Capitol Theater #

16.05. – Fort Collins, CO @ Lincoln Center #

17.05. – Grand Junction, CO @ Avalon Theater #

18.05. – Boulder, CO @ Boulder Theater

18.05. – Boulder, CO @ Boulder Theater (Late Show)

19.05. – Denver, CO @ Paramount Theater

20.05. – Colorado Springs, CO @ Pikes Peak Center #

22.05. – Wichita, KS @ Orpheum Theater #

23.05. – Sioux City, IA @ Orpheum Theater

24.05. – Omaha, NE @ Steelhouse #

25.05. – Waukee, IA @ Vibrant Music Hall #

26.05. – Kansas City, MO @ Uptown Theater #

06.08. – Niagara Falls, ON @ OLG Stage im Fallsview Casino

06/12 – Green Bay, WI @ Weidner Center for the Performing Arts #

13.06. – Milwaukee, WI @ Riverside Theater #

14.06. – Bloomington, IL @ Bloomington Center for the Arts #

15.06. – Waukegan, IL @ Genessee Theater

18.06. – Hyannis, MA @ Cape Cod Melody Tent #

19.06. – Worcester, MA @ The Hanover Theatre #

21.06. – Portland, ME @ Merrill Auditorium #

22.06. – Hampton Beach, NH @ Hampton Beach Ballroom

22.06. – Hampton Beach, NH @ Hampton Beach Ballroom (Late Show)

23.06. – New Haven, CT @ College Street Music Hall #

27.06. – Charlottesville, VA @ The Paramount #

28.06. – Pittsburgh, PA @ Byham Theater #

29.06. – Charles Town, WV @ Hollywood Casino

30.06. – Raleigh, NC @ Maymandi Concert Hall #

07/06 – Fort Yates, ND @ Prairie Knights Casino & Resort

07/07 – Billings, MT @ Alberta Bair Theatre #

13.07. – Dayton, OH @ Schuster PAC

20.07. – Atlantic City, NJ @ Ovation Hall

27.07. – Rockford, IL @ Coronado Theater

# = Show hinzugefügt