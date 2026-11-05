Der größte Trick, den die Twisted Teens je gemacht haben, war, einen glauben zu lassen, sie seien eine Garage-Rock-Band. Klar, auf den ersten Blick rühmt sich die Gruppe aus New Orleans mit den wesentlichen Qualitäten des Genres: Produktion ohne Budget; herrlich verzerrte Riffs, die an Pfandhausgitarren mit verrosteten Saiten erinnern; und ein Leadsänger, der heult, als hätte er wahnsinnige Halsschmerzen und hätte keine Lutschtabletten mehr. Aber an guten Garage-Rockern mangelte es der Welt kaum, bevor Twisted Teens auf den Markt kamen. Wie kommt es also, dass eine Gruppe, die vor einem Jahr praktisch unbekannt war, jetzt bei Sub Pop unter Vertrag steht, große Auftritte mit den Breeders hat und von Jeff Tweedy gecovert wird?

Man kann die generationsübergreifende Anziehungskraft der Band nicht außer Acht lassen. Millennials sehen die Twisted Teens vielleicht als spirituelle Erben liebenswert unverschämter Post-Y2K-Garage-Helden wie Black Lips, der King Khan & BBQ Show und den Deadly Snakes. Die rekordverdächtigen Gen Und selbst Boomer können ihre Augen schließen und so tun, als würden sie eine Raubkopie eines vorberühmten Springsteen hören. Es hilft, dass Twisted Teens-Frontmann Caspian Hollywell einer der charismatischsten Charaktere ist, die seit Ewigkeiten aus dem Untergrund hervorgegangen sind, ein geborener Geschichtenerzähler – sei es in Liedern oder Interviews –, dessen vagabundierende Hintergrundgeschichte problemlos mehrere Staffeln einer Netflix-Biopic-Serie überdauern könnte.

Aber eine Band verdient ihr Geld nicht New York Times Profil allein auf guten Geschmack und tolle Anekdoten. Die überzeugendste Qualität von Twisted Teens dürfte die Tatsache sein, dass ihre offensichtliche Ehrfurcht vor der Rock’n’Roll-Geschichte immer noch viel Raum für Geheimnisse lässt und die Intrige immer tiefer wird Die Tiger des Heiligen Kreuzesdas dritte Album der Gruppe im Jahr 2026. Wo der meiste Garage-Rock darauf ausgelegt ist, einem in die Magengrube zu schlagen, dringen die Songs von Twisted Teens in den Blutkreislauf ein, zerren an den Herzen und lösen gelegentlich Halluzinationen aus. Trotz der bierigen Fröhlichkeit und der mitsingfreundlichen Einfachheit ihrer Melodien kämpfen die Twisted Teens mit einem immer komplexer werdenden Gewirr von Widersprüchen und Spannungen.