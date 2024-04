Disney hat den ersten Trailer zu veröffentlicht Mufasa: Der König der Löwenes steht bevor König der Löwen Prequel-Film von Regisseur Barry Jenkins (Mondlicht).

In dem Live-Action-/Animationsfilm sind Aaron Pierre als Mufasa und Kelvin Harrison Jr. als Scar zu sehen, zusammen mit Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon) und John Kani (Rafiki). ), die ihre Charaktere aus dem Remake von 2019 wieder aufnehmen Der König der Löwen. Abgerundet wird die Stimmenbesetzung durch Mads Mikkelsen, Thandie Newton und Beyoncés Tochter Blue Ivy Carter.

Mufasa: Der König der Löwen soll am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Jeff Nathanson, der 2019 geschrieben hat Der König der Löwenkehrt als Drehbuchautor zurück, während Hans Zimmer, Pharrell Williams und Nicholas Britell alle Musik zum neuen Film beisteuerten.

Hier ist die offizielle Handlungszusammenfassung von Disney: „Mufasa: Der König der Löwen beauftragt Rafiki, die Legende von Mufasa an das junge Löwenbaby Kiara (Blue Ivy), die Tochter von Simba und Nala, weiterzugeben, wobei Timon und Pumbaa ihren charakteristischen Schtick verleihen. Die in Rückblenden erzählte Geschichte stellt Mufasa als verwaistes Junges vor, verloren und allein, bis er einen sympathischen Löwen namens Taka trifft – den Erben einer königlichen Blutlinie. Das zufällige Treffen setzt die ausgedehnte Reise einer außergewöhnlichen Gruppe von Außenseitern auf der Suche nach ihrem Schicksal in Gang – ihre Bindungen werden auf die Probe gestellt, während sie zusammenarbeiten, um einem bedrohlichen und tödlichen Feind zu entkommen.“