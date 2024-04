(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Der Sympathisant Folge 3, „Liebe es oder lass es.“)

Der aufregendste Aspekt des neuen HBO-Dramas Der Sympathisant – Robert Downey Jr. spielt eine Reihe verschiedener Charaktere – erreicht seinen Höhepunkt in Episode 3, „Love It or Leave It“. Und selbst Darstellerin Sandra Oh hatte Fragen zu einer Schlüsselsequenz: Während eines Roundtable-Interviews mit ihr, Serienstar Hoa Xuande und Pressevertretern wandte sie sich mitten im Interview an Xuande, um selbst nach den Details zu fragen. „Hast du alles geprobt? Mit wem hast du angefangen?“

Sie fragte speziell nach dem, was Besetzung und Produzenten als „Steakhouse-Szene“ bezeichneten, in der vier von Downeys unterschiedlichen Charakteren zu einem zunehmend surrealen Gespräch mit dem Captain (Xuande) zusammenkommen, einem vietnamesischen Doppelagenten, der versucht, sich im Chaos zurechtzufinden nach dem Vietnamkrieg. Die Zusammenführung von Downeys verschiedenen Persönlichkeiten – CIA-Agent Claude, Professor Hammer, Filmemacher Niko und Kongressabgeordneter Ned – für eine Sequenz, die drei Drehtage erforderte, für die Produktion aber von wesentlicher Bedeutung war, ist ein klarer digitaler Trick.

Laut der ausführenden Produzentin Susan Downey „wollte Robert nie, dass (die vielen Rollen) eine Art Spielerei-Idee sind.“ Er wollte nicht, dass es nur hieße: „Oh, das war mein Peter-Sellers-Moment.“ Ich muss einen echten Grund dafür haben, dass ein einzelner Schauspieler diese vier Rollen spielt.‘“

Dieser Grund ergab sich, sagte Co-Showrunner Don McKellar, aus Gesprächen darüber, wie „es dieses wiederkehrende Motiv im Leben des Captains gibt – diese Art herablassender Charaktere des amerikanischen Establishments, die dem Captain etwas anbieten und anbieten, ihm zu helfen, und ihn dann am Ende verraten.“ doppelzüngig sein. Diese extravaganten Archetypen des amerikanischen Establishments, die alle zusammenarbeiten, ein gemeinsames Interesse haben und alle Mitglieder desselben Clubs sind, wie wir in Episode 3 zeigen. Und so haben wir uns gefragt, wie wir das hervorrufen können. Wie können wir die Komplizenschaft zwischen diesen Charakteren zeigen, ohne sie mit Dialogen auf den Kopf zu stellen?“

Daher die Multi-Casting-Idee, von der der ausführende Produzent Niv Fichman sagte, dass sie den Autor des Ausgangsmaterials, Viet Thanh Nguyen, neidisch machte, denn „das konnte er in einem Buch nicht machen.“