Die remasterte und erweiterte Ausgabe von Der Herr der Ringe Die Trilogie kommt diesen Sommer in die Kinos.

Die bevorstehenden Vorführungen werden von Warner Bros. und Fathom Events präsentiert und stellen das erste Mal dar, dass die 2020 4K Ultra HD-Remaster der von Peter Jackson inszenierten Serie in den Kinos gezeigt werden. Der erste Film, Die Gefährten des Ringswird am 8. Juni gezeigt, der zweite und dritte Film werden am 9. bzw. 10. Juni gezeigt.

An der Veranstaltung nehmen Standorte der Kinos AMC, Cinemark und Regal teil. Einzelheiten zu Vorführungen in Ihrer Nähe und Tickets finden Sie auf der Website von Fathom Events.

Inzwischen ist die kommende animierte Herr der Ringe Prequel-Film, Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrimerscheint am 13. Dezember 2024 über Warner Bros. Unter der Regie von Kenji Kamiyama wird die Handlung des Films 200 Jahre vor den Ereignissen von spielen Der Hobbit. NachfolgeBrian Cox wird die Hauptrolle spielen, Miranda Otto soll erneut die Rolle der Éowyn übernehmen.

Mittlerweile zweite Staffel der Serie von Prime Video Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird später in diesem Jahr erscheinen (wahrscheinlich im Herbst oder Winter, obwohl noch kein offizieller Veröffentlichungstermin bestätigt wurde). Um sich über die erste Staffel zu informieren, schauen Sie sich die Rezension von an FolgeLiz Shannon Miller lobte die Show als „fanfreundliche Leistung“.