(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Doctor WhoStaffel 1, Folge 2, „The Devil's Chord.“)

Der Doktor hat während seiner Abenteuer viele berühmte Persönlichkeiten getroffen Doctor Who, von Königin Elizabeth I. über Rosa Parks bis hin zu HG Wells. Laut dem ausführenden Produzenten/Showrunner Russell T Davies ist es daher „erstaunlich, dass The Doctor die Beatles noch nie zuvor getroffen hat, insbesondere seit sie beide 1963 gegründet wurden.“

Damit meint Davies das Doctor Who wurde erstmals im November 1963 auf der BBC uraufgeführt, während die Beatles im Februar desselben Jahres ihr erstes Album aufnahmen. Und das ist der Punkt in Raum und Zeit, den der 15. Doktor (Ncuti Gatwa) und seine neue Begleiterin Ruby Sunday (Millie Gibson) in „The Devil's Chord“ besuchen, das jetzt auf Disney+ gestreamt wird.

„Diese Drehbuchlesung war auf jeden Fall etwas Besonderes“, erzählt Millie Gibson Folge. „Es war einfach um Längen besser als alles, was ich jemals zuvor gelesen habe. Was mir beim Lesen Gänsehaut bereitete, waren die Regieanweisungen für das Ende: „Und die TARDIS-Türen machen ‚buh-buh‘.“

Die ursprüngliche Inspiration für „The Devil's Chord“ kam von einem Freund von Davies, der sagte, wenn er eine TARDIS hätte, würde er gerne dabei sein, wie die Beatles ihr erstes Album aufnehmen. Keine umwerfende Idee, außer dass besagter Freund 23 Jahre alt ist. „Die Tatsache, dass er das als junger Mensch sagte, ließ mich denken: ‚Oh, das ist interessant‘“, sagt Davies. „Wenn ich es gesagt hätte, denke ich, ja, das ist es, was ein 61-Jähriger sagt. Aber dass sich jemand so jung für die Beatles interessierte, hat mich aufhorchen lassen.“

Und als Davies anfing, über die Beatles nachzudenken, kam ihm aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung als Fernsehproduzent sofort eine Idee für eine Geschichte. „Ich wusste, dass die Musik der Beatles viel zu teuer ist, selbst mit einem schönen Disney-Budget. Also dachte ich, richtig, du könntest niemals etwas von ihrer Musik verwenden – und siehe da, du hast die Handlung in dieser Sekunde erstellt. Es war sofort da. Ich dachte: „Oh, das ist gut.“ Du gehst zu den Beatles und sie singen das Falsche, die Zeit ist schief gelaufen und plötzlich bist du mitten in einem Doctor Who Geschichte.' Das war großartig.“

In „The Devil's Chord“ erzählt Ruby dem Doktor, dass sie die legendäre Band im Jahr 1963 besuchen möchte. Als sie jedoch in den Abbey Road Studios ankommen, entdecken sie, dass die Band (mit Chris Mason als John Lennon und George Caple als Paul McCartney ) haben ihr Mojo verloren – tatsächlich ist das Konzept der Musik dank der übernatürlichen Einmischung eines neuen Bösewichts namens Maestro fast ausgestorben.