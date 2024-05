Johnny Greenwood vertont den nächsten Film von Paul Thomas Anderson.

Die Nachricht kommt aus einem Interview, mit dem Greenwood geführt hat der Wächter Werbung für seine neue achtstündige Orgelkomposition. Gegen Ende des Interviews wurde Greenwood nach seinen anderen Projekten gefragt und er bestätigte, dass er aktiv an der Partitur für Andersons nächsten Film arbeite.

„Ich habe unglaubliches Glück, dass Paul mich verwöhnt und mir so viel Zeit zum Experimentieren und Komponieren gibt“, sagte er. „Das ist in Hollywood normalerweise nicht der Fall, wo die Soundtrack-Autoren oft sehr weit unten in der Nahrungskette stehen und manchmal nur ein paar Tage Zeit haben, um eine vollständige Partitur auszuarbeiten.“

Der noch unbetitelte Film mit Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim und Teyana Taylor in den Hauptrollen wird derzeit in Kalifornien gedreht. Als Veröffentlichungstermin wurde über Warner Bros. der 8. August 2025 festgelegt.

Greenwood vertonte zuvor Andersons Filme Es wird Blut sein, norwegisches Holz, Der Meister, Angeborenes LasterUnd PhantomfadenDer letzte Film brachte Greenwood 2019 eine Oscar-Nominierung ein. Die beiden arbeiteten kürzlich auch am Musikvideo zu „Friend of the Friend“ von The Smile zusammen.

Apropos The Smile: Greenwoods Band mit Thom Yorke und Tom Skinner wird ab Juni eine Europatournee starten. Tickets finden Sie hier.

Greenwood wurde auch nach dem Status von Radiohead gefragt, worauf er antwortete: „Nun, The Smile sind auf Tour, Ed (O'Brien) macht eine weitere Soloplatte, Colin (Greenwood) spielt Bass mit Nick Cave – das haben sie gerade getan.“ fünf ausverkaufte Abende im Sydney State Theatre gespielt – es wird also jede Menge Musik gemacht. Nur nicht so wie Radiohead. Wir reden immer noch die ganze Zeit, wir müssen nur einen Plan machen und die gemeinsame Zeit im Voraus planen. Darin war ich noch nie besonders gut. Zu beschäftigt damit, in diesem Studio herumzuschnüffeln.“