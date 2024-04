Coachella schließt heute, Sonntag, den 14. April, das erste Wochenende ab und ein Großteil der Sets des Tages wird online über YouTube gestreamt.

Der Livestream-Plan am Sonntag umfasst Doja Cat, J Balvin, Khruangbin, The Rose, Reneé Rapp, Jhené Aiko, Jamie xx x Floating Points x Daphni, AP Dhillon, Taking Back Sunday, Victoria Monét, Lil Yachty, Barry Can't Swim, Mdou Moctar , Atarashii Gakko!, schwaches kleines Pferd, Jockstrap, Mandy, Indiana und mehr.

Der Livestream von Coachella wird auf sechs Kanälen präsentiert – jeder ist einer bestimmten Festivalbühne gewidmet. Darüber hinaus bietet der YouTube-Stream erstmals eine Multiview-Option, die es den Zuschauern ermöglicht, bis zu vier verschiedene Bühnen gleichzeitig anzusehen.

Den vollständigen Zeitplan für Samstag finden Sie unten. Alle Zeiten sind PST und die spezifische Kanalnummer ist in Klammern angegeben.

Sonntag, 14. April – Coachella-Livestream-Zeitplan

04:00 – SPINALL (3)

04:00 – Mdou Moctar (5)

04:00 – schwaches kleines Pferd (6)

04:05 – YG Marley (1)

04:10 – Sonntag zurücknehmen (4)

04:40 – Suspensorium (5)

04:50 – Hermanos Gutierrez (6)

05:05 – Reneé Rapp (2)

05:20 – Tita Lau (3)

05:20 – 88rising Futures (4)

05:25 – Carin León (1)

05:45 – Bb-Tricks (6)

05:50 – Olivia Dean (5)

06:05 – Eddie Zuko (6)

06:20 – Nettoinventarwert (3)

06:25 – Die Rose (2)

06:30 – FLO (4)

06:50 – Bebe Rexha (1)

06:55 – Victoria Monét (4)

07:00 – Zwei Muscheln (5)

07:05 – Lateinamerikanische Mafia (6)

07:45 – Ludmilla (1)

07:45 – Anyma (3)

07:50 – Khruangbin (2)

08:10 – Tems (4)

08:15 – Mandy, Indiana (6)

08:20 – J Balvin (1)

08:20 – Barry kann nicht schwimmen (5)

09:15 – DJ Snake (3)

09:20 – Boy Harsher (6)

09:25 – Lil Yachty (4)

09:30 – Jhené Aiko (2)

09:40 – Atarashii Gakko! (5)

10:15 – AP Dhillon (3)

10:25 – Doja Cat (1)

10:30 – Jamie xx x Floating Points x Daphni (2)

10:40 – BIZEP (4)

10:55 – John Summit (3)

Coachella-Bühne (1)

Außenbühne (2)

Sahara (3)

Mojave (4)

Gobi (5)

Sonora (6)